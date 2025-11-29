CMPF धनबाद में 3.64 करोड़ का फर्जी पेंशन भुगतान घोटाला, अब CBI करेगी जांच

आशीष अंबष्ठ, धनबाद। कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफ) धनबाद कार्यालय में 142 लोगों का फर्जी तरीके से पेंशन भुगतान का मामला सामने आया है। इसमें 3 करोड़ 64 लाख 48 हजार 52 रुपया पेंशन एरियर के रूप में लोगों को भुगतान किया गया है।

सीएमपीएफ विजिलेंस जांच में सामने आने का बाद मुख्य सतर्कता आयोग ने इस मामले की गंभीरता से जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया है। इसकी पुष्टि शुक्रवार को सीएमपीएफ के वरीय अधिकारी ने की। सीएमपीएफ क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद वन व टू तथा बैंकों के लोगों इसमें शामिल हैं। विजिलेंस विभाग ने ही मामला को सीबीआई से जांच कराने को लेकर कोयला मंत्रालय व सीवीसी के पास उठाया था। सारी फाइलों को भी गायब कर दिया गया है।

जांच में पेंशन इलेक्ट्रॉनिक डाटा, इंक्रमेंटल डाटा के अनुसार कुल 142 पेंशन दावा का निष्पादन मार्च 2016 से सितंबर 2016 के बीच हुआ है। विजिलेंस जांच में कई लोगों के नाम आए सामने विजिलेंस ने जब अपने स्तर से छानबीन की तो 142 पेंशन फाइल संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय सतर्कता अनुभाग को पेंशन फाइल उपलब्ध नहीं कराया गया और पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि कुल 142 पेंशन फाइल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इसके बाद पूरा मामला संदेह के घेरे में आ गई।

इसके बाद मुख्य सतर्कता अधिकारी के निर्देशानुसार सतर्कता अनुभाग द्वारा 142 पेंशन फाइल से संबंधित जांच-पड़ताल 2022 -2024-2025 तक किया गया। जिसमें कई लोगों के नाम सामने आए। कोलियरी, यूनिट का नाम पेंशन फाइल की संख्या उस समय के सीएमपीएफ के कार्यवाहक सहायक का नाम सामने आया है। इधर सूत्र बताते है कि जिनके नाम विजिलेंस जांच में आए है उन पर विभागीय कार्रवाई की भी तैयारी शुरू कर दी गई है।

किसने कितने फाइल कोलियरी यूनिट का हुआ निष्पादन राजपुर ओसीपी (जेएचए-54) 40 अचिंत्य कुमार

ईस्ट भगतडीह (जेएचए - 55) 30 फाइल सीएमपीएफ के अचिंत्य कुमार

दोबारी (जेएचए- 4) 25 फाइल सीएमपीएफ के अचिंत्य कुमार

चासनाला (जेएचए-34) 31 फाइल सीएमपीएफ के मंजीत कुमार

सुदामडीह वाशरी (जेएचए-26) 09 फाइल सीएमपीएफ के दीप कुमार

साउथ तीसरा (जेएचए-12) 07 फाइल सीएमपीएफ के अजय कुमार सिन्हा सीएमपीएफ के क्षेत्रीय आयुक्त व अधीक्षक सहायक जिनके नाम आए सामने गौतम सेनगुप्ता, रीजनल कमिश्नर सेवानिवृत धनबाद

सुरेश प्रसाद रजक अधीक्षक सेवानिवृत धनबाद

रमेश कुमार देवगन, सहायक सेवानिवृत बिलासपुर

अमरकांत शरण श्रीवास्तव, सहायक सेवानिवृत बिलासपुर इन बैंकों से हुई भुगतान यूको बैंक जोरापोखर 34

यूको बैंक झरिया 59

यूको बैंक सुदामडीह 24

बैंक आफ इंडिया बलियापुर 16

बैंक आफ इंडिया मननिडीह 09 सलाना स्टेटमेंट की जांच में आया सामने विजिलेंस को जांच में मिला की 142 पेंशन फाइल से संबंधित सालाना (वीवी) स्टेटमेंट की जांच की गई। जिसमें बीसीसीएल के राजपुर ओसीपी, -- ईस्ट भगतडीह , दोबारी मे कुल 95 पेंशन का निष्पादन हुआ है। सभी 95 पेंशन के सदस्यों का नाम वीवी स्टेटमेंट से मिलान किया गया।

जिसमें पाया गया की कुछ सदस्यों का वीवी स्टेटमेंट में नाम अंकित ही नहीं है और कुछ का नाम अंकित है तो उनके पेंशन अंशदान को सेवानिवृति के समय ही भुगतान किया जा चुका है। वीवी स्टेटमेंट में पेंशन अंशदान के पास पी अंकित है)।