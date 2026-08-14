सीएमपीडीआइ और ड्यूक यूनिवर्सिटी का करार: कोयला अपशिष्ट से निकलेंगे दुर्लभ खनिज

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोयला खनन से निकलने वाले ओवरबर्डन, कोयला रिजेक्ट, फ्लाई ऐश और अम्लीय खदान जल में छिपे महत्वपूर्ण खनिजों की तलाश अब वैज्ञानिक तरीके से की जाएगी।

केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआइ) ने अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी के साथ महत्वपूर्ण खनिजों और सतत खनन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

खनन समाप्त होने के बाद जमीन का बेहतर उपयोग कैसे किया जाए, इस पर भी दोनों संस्थान मिलकर काम करेंगे। पोस्ट-माइनिंग लैंड यूज यानी खनन के बाद भूमि के पुन: उपयोग की बेहतर योजनाएं विकसित करने का प्रयास होगा।

इससे खनन प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार और भूमि के दोबारा उपयोग की संभावनाओं को बढ़ावा मिल सकता है।

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सीएमडी चौधरी शिवराज सिंह ने बताया कि यह समझौता पांच साल तक प्रभावी रहेगा। इस पहल से कोयला खनन से निकलने वाले ऐसे पदार्थ, जिन्हें अब तक मुख्य रूप से अपशिष्ट माना जाता रहा है, उनके उपयोग की नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं।