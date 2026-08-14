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    सीएमपीडीआइ और ड्यूक यूनिवर्सिटी का करार: कोयला अपशिष्ट से निकलेंगे दुर्लभ खनिज

    By Ashish Kumar Ambastha Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 01:03 PM (IST)

    सीएमपीडीआइ ने अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी के साथ पांच साल का समझौता किया है। ...और पढ़ें

    कोयला खनन के दौरान निकाला गया ओवरबर्डन। (प्रतीकात्मक फोटो)

    कोयला खनन के दौरान निकाला गया ओवरबर्डन। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। कोयला खनन से निकलने वाले ओवरबर्डन, कोयला रिजेक्ट, फ्लाई ऐश और अम्लीय खदान जल में छिपे महत्वपूर्ण खनिजों की तलाश अब वैज्ञानिक तरीके से की जाएगी।

    केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआइ) ने अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी के साथ महत्वपूर्ण खनिजों और सतत खनन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

    खनन समाप्त होने के बाद जमीन का बेहतर उपयोग कैसे किया जाए, इस पर भी दोनों संस्थान मिलकर काम करेंगे। पोस्ट-माइनिंग लैंड यूज यानी खनन के बाद भूमि के पुन: उपयोग की बेहतर योजनाएं विकसित करने का प्रयास होगा।

    इससे खनन प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार और भूमि के दोबारा उपयोग की संभावनाओं को बढ़ावा मिल सकता है।

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    सीएमडी चौधरी शिवराज सिंह ने बताया कि यह समझौता पांच साल तक प्रभावी रहेगा। इस पहल से कोयला खनन से निकलने वाले ऐसे पदार्थ, जिन्हें अब तक मुख्य रूप से अपशिष्ट माना जाता रहा है, उनके उपयोग की नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं।

    कोयला खनन के अपशिष्ट में खनिजों की तलाश

    समझौते के तहत कोयला और खनन से जुड़े द्वितीयक संसाधनों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। इसमें खदानों से निकलने वाले ओवरबर्डन, कोयला रिजेक्ट, फ्लाई ऐश और अम्लीय खदान जल को शामिल किया गया है।

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    इन पदार्थों में दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई), लिथियम और ग्रेफाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की मौजूदगी और उनकी संभावित प्राप्ति की जांच की जाएगी।