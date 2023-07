Dhanbad: सदर अस्पताल में ब्लड स्टोरेज यूनिट का ऑनलाइन उद्घाटन, बेहतर सेवा देने वाले डॉक्टर भी हुए सम्मानित

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के नामकुम से धनबाद समेत दूसरे जिलों के सदर अस्पताल में स्थापित ब्लड स्टोरेज यूनिट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान धनबाद समेत अन्य जिलों के बेहतर काम करने वाले सरकारी और आयुष्मान के डॉक्टरों को सम्मानित किया। सदर अस्पताल धनबाद में 20 यूनिट का ब्लड स्टोरेज केंद्र खोला गया है। इस केंद्र का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची से ऑनलाइन उद्घाटन किया।

सदर अस्पताल में ब्लड स्टोरेज यूनिट का ऑनलाइन उद्घाटन, बेहतर सेवा देने वाले डॉक्टर भी हुए सम्मानित

जागरण संवाददाता, धनबाद: झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के नामकुम से धनबाद समेत दूसरे जिलों के सदर अस्पताल में स्थापित ब्लड स्टोरेज यूनिट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान धनबाद समेत अन्य जिलों के बेहतर काम करने वाले सरकारी और आयुष्मान के डॉक्टरों को सम्मानित किया। सदर अस्पताल धनबाद में 20 यूनिट का ब्लड स्टोरेज केंद्र खोला गया है। इस केंद्र का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची से ऑनलाइन उद्घाटन किया। सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा, अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ संजीव कुमार मुख्य रूप से मौजूद थे। शुरू की जा रहीं विभिन्न प्रकार की सुविधाएं ब्लड स्टोरेज यूनिट को आकर्षक तरीके से सजाया गया। उद्घाटन के बाद ब्लड स्टोरेज यूनिट को और व्यापक करने की बात सिविल सर्जन ने कही। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं शुरू की जा रही है। आगे यहां पर ब्लड बैंक खोलने की कोशिश है। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में अस्पताल में काफी बेहतर काम किया है। आयुष्मान के डॉक्टर हुए सम्मानित धनबाद में बेहतर काम करने वाले सरकारी और आयुष्मान के डॉक्टरों को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सम्मानित किया। इसमें स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे जिला महामारी रोग नियंत्रण विभाग के पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार सिंह, आयुष्मान और टीकाकरण विभाग से जुड़े डॉ विकास राणा को सम्मानित किया गया। मेडिकल कॉलेज से हड्डी रोग विभागाध्यक्ष डॉ डीपी भूषण को सम्मानित किया गया। इसके अलावा आयुष्मान से डॉक्टर लोकेश जालान, निखिल ड्रोलिया, लैब टेक्नीशियन पूर्णिमा और लैब टेक्नीशियन शाहिद अंसारी को सम्मानित किया गया है। ज्ञात हो कि पहले सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ संजीव कुमार और केंदुआडीही स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग डॉ होमा फातिमा को सम्मानित करने की लिस्ट जारी की गई, लेकिन बाद में मुख्यालय में इन दोनों की जगह डॉक्टर राजकुमार सिंह और डॉक्टर विकास राणा का चयन किया गया। विभाग में इसे लेकर काफी चर्चा रही।

