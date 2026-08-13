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    सिंफर की ‘नो ब्लास्ट’ तकनीक से बिना धमाके होगी सुरक्षित खुदाई, भारत में पहली बार CPTBT का सफल परीक्षण

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 09:32 PM (IST)

    CIMFR ने भारत में पहली बार बिना विस्फोट वाली CPTBT तकनीक का सफल परीक्षण किया है। यह पर्यावरण अनुकूल तकनीक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी सुरक्षित खनन ...और पढ़ें

    तमिलनाडु के कल्लाकुडी लाइमस्टोन माइंस में परीक्षण के दाैरान उपस्थित सिंफर विज्ञानी। (फोटो साैजन्य)

    तमिलनाडु के कल्लाकुडी लाइमस्टोन माइंस में परीक्षण के दाैरान उपस्थित सिंफर विज्ञानी। (फोटो साैजन्य)

    तापस बनर्जी, जागरण, धनबाद। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान-सिंफर विज्ञानियों ने नो ब्लास्ट तकनीक विकसित की है। पर्यावरण अनुकूल इस तकनीक से अब घनी आबादी के बीच भी सुरक्षित खनन मुमकिन होगा। विस्फोटक के धमाके से न पत्थर छिटकेंगे और न ही धूल उड़ेगी।

    पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण से भी छुटकारा मिल सकेगा। खान सुरक्षा महानिदेशालय-डीजीएमएस की मंजूरी के बाद सिंफर विज्ञानियों ने इसका परीक्षण तमिलनाडु के कल्लाकुडी लाइमस्टोन माइंस, डालमिया भारत सीमेंट्स लिमिटेड में किया। भारत में पहली बार बिना विस्फोट वाली सीपीटीबीटी तकनीक का परीक्षण सफल रहा।

    अब तक घर, स्कूल या अन्य संवेदनशील संरचनाओं के 50 से 100 मीटर के दायरे में आनेवाले खनिज भंडारों की खुदाई मुश्किल था। पारंपरिक ब्लास्टिंग से होनेवाले कंपन, हवा का दबाव और पत्थरों के छिटकने के कारण डीजीएमएस से इसकी अनुमति नहीं मिलती थी। नई तकनीक से अटके अयस्क भंडरों को भी सुरक्षित तरीके से निकाला जा सकेगा।

    क्या है सीपीटीबीटी तकनीक

    सिंफर के राक एक्सकैवशन इंजीनियरिंग रिसर्च ग्रुप ने इसका अध्ययन किया। सीपीटीबीटी यानी कार्बन फेस ट्रांजिशन राक ब्रेकिंग टेक्निक पूरी तरह नान एक्सप्लोसिव तकनीक है। इस तकनीक से बिना बारुद के चट्टानों को तोड़ा जा सकता है। विस्फोटक के उपयोग के बिना कठोर चट्टानों को तोड़ने की सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल विधि है।

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    चट्टानों में एक निर्धारित आकार और गहराई तक छेद किया जाता है। विशेष प्रकार के ट्यूब में तरल कार्बन डाई आक्साइड भर दिया जाता है। रासायनिक हीटर के माध्यम से विद्युत प्रवाह से गर्मी उत्पन्न होती है। इससे तरल कार्बन डाई आक्साइड गैस में परिवर्तित होता है।

    एक निश्चित दबाव पूरी होने पर डिस्क टूटती है और गैस तीव्र विस्तार के साथ बाहर निकल कर चट्टान को क्रैक कर देती है। यानी उच्च दबाव वाले तरल कार्बन डाई आक्साइड के गैस में बदलने यानी फेज ट्रांजिशन से उत्पन्न होनेवाली प्रचूर मात्रा और दबाव का उपयोग कर चट्टानों को नियंत्रित ढंग से तोड़ा जाता है।

    कौन-कौन थे शामिल

    टीम का नेतृत्व सिंफर निदेशक प्रो. अरविंद कुमार मिश्रा ने किया। प्रोजेक्ट लीडर डा. नारायण भगत के साथ डा. जितेंद्र पांडेय, डा. सी सौम्लियाना, आदित्य प्रसाद, राकेश कुमार सिंह टीम का हिस्सा बने।

    देश के लिए गेमचेंजर होगी तकनीक

    - विस्फोट न होने से कंपन, शोर और दुर्घटनाओं का खतरा नहीं रहेगा।
    - तकनीकी ईको फ्रेंडली होने से धूल, धुआं और वायु व ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति
    - विस्फोट के कारण पहले शहरी खनन मुश्किल था। अब घनी आबादी वाले हिस्से मं भी खनन संभव होगा।
    - नई तकनीक भारतीय भू-स्थिति के लिए तैयार है और इसे भारतीय खदानों की परिस्थितियों के अनुसार विकसित किया गया है।

    यह तकनीक भारत में खनन कार्याें के लिए सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल राक एक्सकैवेशन समाधान विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम है। इसकी खासियत यह है कि बारुद के बगैर ही ब्लास्टिंग हो सकता है। कंपन न के बराबर है और धुआं बिल्कुल नहीं निकलता है। ट्रायल सफल रहा है और इस सफलता के बाद अब देशभर की वैसी खदानें जहां ब्लास्टिंग पर रोक है, वहां भी खनन का मार्ग खुल सकता है।

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    प्रो. अरविंद कुमार मिश्रा, निदेशक, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान