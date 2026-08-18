कांग्रेस की छाताबाद पॉलिटिक्स जारी, बीसीसीएल प्रबंधन के साथ आठ घंटे चली बैठक के बाद भी नहीं बनी बात

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोयलांचल के भू-धंसान प्रभावित छाताबाद के लोगों के पुनर्वास के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी छाताबाद का दौरा कर चुके हैं।

झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के. राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो और बेरमो के विधायक जयमंगल सिंह भी छाताबाद का दौरा कर बीसीसीएल से पुनर्वास की मांग कर चुके हैं।

हालांकि, धनबाद के छाताबाद को लेकर कांग्रेस की कुछ ज्यादा ही सक्रियता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की छाताबाद पॉलिटिक्स के पीछे क्या है? राजपूत बस्ती समेत पूरे झरिया कोयलांचल के पुनर्वास के मुद्दे पर कांग्रेस इतनी सक्रिय क्यों नहीं है?

बीसीसीएल मुख्यालय में हुई मैराथन बैठक छाताबाद में भू-धसान से प्रभावित और बेघर हुए लोगों के पुनर्वास व मुआवजे को लेकर सोमवार को बीसीसीएल प्रबंधन और ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल के बीच करीब आठ घंटे तक चली मैराथन बैठक के बावजूद कई अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी।

प्रबंधन ने झरिया पुनर्वास के तहत प्रभावित परिवारों को हरसंभव सुविधा देने, डिजिटल मैपिंग के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र की जांच कराने, जरूरत के अनुसार भू-धसान स्थल की भराई कराने, पुनर्वास और शिफ्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराने समेत कई प्रस्तावों पर सहमति जताई।

हालांकि, बीसीसीएल की जमीन पर बने मकानों का उचित मुआवजा देने की ग्रामीणों की मुख्य मांग पर प्रबंधन के रुख के कारण वार्ता बेनतीजा रही। सात जुलाई के बाद 8 अगस्त को हुई भू-धंसान की घटना छाताबाद में भू-धसान की पहली घटना 7 जुलाई को हुई थी, जबकि दूसरी बड़ी घटना 8 अगस्त को हुई। दोनों घटनाओं में बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हुए हैं।

कई लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि कुछ परिवारों के सामने सुरक्षित आवास का संकट उत्पन्न हो गया है। प्रभावित ग्रामीण लंबे समय से स्थायी पुनर्वास, उचित मुआवजा और सुरक्षित स्थान पर आवास की मांग कर रहे हैं।



बैठक के दौरान बीसीसीएल सीएमडी ने स्पष्ट किया कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए झरिया पुनर्वास योजना के तहत निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

प्रबंधन की ओर से कहा गया कि बेलगड़िया में पुनर्वास के दौरान एक परिवार को दो आवास देने का प्रावधान है, जबकि अन्य पुनर्वास स्थलों पर आवास आवंटित किए जाने की स्थिति में एक परिवार को एक आवास दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा शिफ्टिंग के लिए प्रत्येक परिवार को 2.50 लाख रुपये देने की बात कही गई।



प्रबंधन ने प्रभावित परिवारों को केवल आवास तक सीमित नहीं रखते हुए कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी सहमति जताई। रैयतों के मामले में भी बीसीसीएल ने झरिया पुनर्वास के तहत झरिया मास्टर प्लान में निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही।

डिजिटल मैपिंग से होगी जांच बैठक में छाताबाद में हुए भू-धसान की स्थिति को लेकर डिजिटल मैपिंग के जरिए जांच कराने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। प्रबंधन ने क्षेत्र की स्थिति का तकनीकी आकलन कराने तथा आवश्यकता के अनुसार प्रभावित स्थानों पर भराई कराने की बात कही। इससे भू-धसान के वास्तविक कारण और प्रभावित क्षेत्र की स्थिति का पता लगाने में मदद मिलेगी।

मकान के मुआवजे पर फंसा पेच ग्रामीणों की सबसे प्रमुख मांग बीसीसीएल की जमीन पर बने मकानों का उचित मुआवजा देने की थी। ग्रामीणों का कहना था कि भू-धसान के कारण जिन परिवारों के घर उजड़ गए या क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें मकान का उचित मुआवजा मिलना चाहिए।

इस मांग पर ग्रामीण प्रतिनिधिमंडल बैठक में अडिग रहा। बीसीसीएल की ओर से कहा गया है वह बीसीसीएल की जमीन पर बना मकान है। जिसका मुआवजा संभव नहीं है। जयमंगल सिंह ने प्रबंधन के समक्ष रखीं मांगें वार्ता के दौरान राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के अध्यक्ष एवं जेबीसीसीआइ सदस्य जयमंगल सिंह ने प्रभावित ग्रामीणों की ओर से कई मांगें मजबूती से रखीं। उन्होंने पुनर्वास, आवास, मुआवजा, शिफ्टिंग, प्रभावित परिवारों के भविष्य और अन्य सुविधाओं को लेकर प्रबंधन के समक्ष पक्ष रखा। कई बिंदुओं पर प्रबंधन को सहमत भी कराया गया, लेकिन मकान के मुआवजे सहित कुछ प्रमुख मुद्दों पर ग्रामीणों और प्रबंधन के बीच मतभेद बरकरार रहे।