धनबाद के सदर अस्‍पताल में अब मरीजों को तीनों टाइम का खाना महज 100 रुपये में मिलेगा।अस्‍पताल परिसर में ही अब स्‍थाई कैंटिन बनने जा रहा है। अब तक मरीजों को अस्‍थाई कैंटीन से गुजारा चलाना होता था लेकिन स्‍थाई कैंटिन बन जाने से मरीजों को काफी सहूलियत होगी। यहां केवल मरीज अस्पताल के डॉक्टर -कर्मचारी और मरीज के अटेंडेंट खाना खा सकेंगे।

धनबाद के सदर अस्‍पताल में कम कीमत में मिलेगा तीनों टाइम खाना।

HighLights अस्पताल परिसर में कैंटीन के लिए प्रबंधन ने टेंडर निकाला है। अपना कैंटीन होने के बाद मरीजों को सहूलियत होगी। दूध, अंडा, केला मेन्‍यू में कई चीजें होंगी शामिल।

जागरण संवाददाता, धनबाद। सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके अटेंडेंट को अब भोजन के लिए भटकना नहीं होगा। अस्पताल परिसर में कैंटीन के लिए प्रबंधन ने टेंडर निकाला है। संबंधित एजेंसी 3 जुलाई से पहले टेंडर के लिए आवेदन कर सकते हैं। 4 जुलाई को क्रय समिति की ओर से टेंडर खोला जाएगा। फिलहाल मरीजों को अस्‍थाई कैंटिन से मिल रहा है खाना दरअसल, सदर अस्पताल के मरीजों के लिए अस्पताल प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई स्थाई तौर पर भोजन की व्यवस्था नहीं की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ अरुण कुमार सिंह के निर्देश के बाद अस्थाई तरीके से फिलहाल मरीजों को खाना मिल रहा है। अब अपना कैंटीन होने के बाद मरीजों को सहूलियत होगी। अस्पताल परिसर में ही बनेगी कैंटिन टेंडर के अनुसार चयनित एजेंसी को कैंटीन खोलने के लिए अस्पताल परिसर में जगह मिलेगी। सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि संबंधित एजेंसी को कुक और कर्मचारी खुद रखना होगा। इसके अलावा यहां साफ-सफाई का पूरा ध्‍यान रखना होगा। सर्फ के अनुसार यहां बाजार से कम कीमत पर खाना रखना है। बाहरी व्यक्तियों का कैंटीन में प्रवेश निषेध रहेगा। यहां केवल मरीज, अस्पताल के डॉक्टर -कर्मचारी और मरीज के अटेंडेंट खाना खा सकते हैं। 100 रुपए में तीन समय का मिलेगा खाना एजेंसी को एक मरीज को तीन समय का खाना देना होगा। तीन समय के खाना के लिए प्रति मरीज स्वास्थ्य विभाग एजेंसी को 100 देगा। सुबह नाश्ता में एक अंडा, एक केला, 100 ग्राम सेव, एक बिस्किट, 4 ब्रेड और ढाई सौ मिलीलीटर दूध देना है। दोपहर के भोजन में 200 ग्राम चावल 30 ग्राम दाल, रोटी, सब्जी और 100 ग्राम दही देनी है। रात के खाना में 6 रोटी, 30 ग्राम दाल, 150 ग्राम मिक्स सब्जी देनी है।

Edited By: Arijita Sen