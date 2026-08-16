BSC नर्सिंग प्रवेश परीक्षा: देरी से पहुंचे छात्रों को नहीं मिला प्रवेश, धनबाद में परिजनों ने किया हंगामा
धनबाद में बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के दौरान, देर से पहुंचे छात्रों को एंट्री नहीं मिली, जिससे उनके परिजनों ने हंगामा किया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति शांत हुई, लेकिन निर्धारित समय के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया गया।
HighLights
देर से पहुंचे छात्रों को बीएससी नर्सिंग परीक्षा में प्रवेश नहीं।
धनबाद के SSLNT कॉलेज में अभिभावकों ने किया हंगामा।
पुलिस हस्तक्षेप के बाद स्थिति शांत, प्रवेश नियम का पालन हुआ।
जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (जेसीईसीईबी) की ओर से रविवार को शहर के तीन प्रमुख केंद्रों पर बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया।
शांतिपूर्ण संचालन के लिए प्रशासन चुस्त-दुरुस्त दिखा, हालांकि एक केंद्र पर देरी से पहुंचे अभ्यर्थियों के परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। निर्धारित समय 10 बजे से पहले आने वाले छात्रों को ही प्रवेश मिला, बाकियों को एंट्री नहीं मिली।
बीएससी नर्सिंग परीक्षा के लिए जिले में तीन केंद्र बनाए गए थे। एसएसएलएनटी महिला कॉलेज में 580 परीक्षार्थी (सर्वाधिक), पीके राय मेमोरियल कॉलेज में 528 और पीएम श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल भिश्तीपाड़ा में 360, तीनों केंद्रों को मिलाकर कुल 1,468 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।
पीएम श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल भिश्तीपाड़ा समेत अन्य केंद्रों पर सुरक्षा और जांच की सख्त व्यवस्था रही। अभ्यर्थियों को गहन जांच-पड़ताल के बाद ही परीक्षा हाल में जाने दिया गया।
जिन छात्रों के एडमिट कार्ड या आइडी कार्ड पर फोटो स्पष्ट नहीं थी, उन्हें अतिरिक्त फोटो और पहचान पत्र की फोटोकापी प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी गई।
गेट बंद होने पर SSLNT कॉलेज के बाहर प्रदर्शन
एसएसएलएनटी महिला कॉलेज केंद्र पर सुबह 10 बजे के बाद पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को जब मुख्य गेट पर रोक दिया गया, तो माहौल तनावपूर्ण हो गया।
अभिभावकों का रोष: तय समय के बाद पहुंचे अभ्यर्थियों के परिजनों ने लगभग 10 मिनट तक कॉलेज प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया और गेट खोलने की मांग की।
पुलिस की मध्यस्थता
मौके पर मौजूद पुलिस बल ने तुरंत स्थिति को संभाला। पुलिस के हस्तक्षेप और समझाने के बाद 10 बजे से पहले पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश देकर परीक्षा में शामिल कराया गया। इसके बाद सभी छात्रों को रोक दिया गया।
इसमें गिरिडीह, जमुआ, बोकारो, गोमिया और धनबाद के भी कई छात्र शामिल थे। परीक्षार्थियों और अभिभावकों ने काफी देर तक हंगामा किया। हालांकि 10 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं मिला।
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