BSC नर्सिंग प्रवेश परीक्षा: देरी से पहुंचे छात्रों को नहीं मिला प्रवेश, धनबाद में परिजनों ने किया हंगामा

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (जेसीईसीईबी) की ओर से रविवार को शहर के तीन प्रमुख केंद्रों पर बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया।

शांतिपूर्ण संचालन के लिए प्रशासन चुस्त-दुरुस्त दिखा, हालांकि एक केंद्र पर देरी से पहुंचे अभ्यर्थियों के परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। निर्धारित समय 10 बजे से पहले आने वाले छात्रों को ही प्रवेश मिला, बाकियों को एंट्री नहीं मिली।

बीएससी नर्सिंग परीक्षा के लिए जिले में तीन केंद्र बनाए गए थे। एसएसएलएनटी महिला कॉलेज में 580 परीक्षार्थी (सर्वाधिक), पीके राय मेमोरियल कॉलेज में 528 और पीएम श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल भिश्तीपाड़ा में 360, तीनों केंद्रों को मिलाकर कुल 1,468 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।