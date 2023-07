भाजयुमो नेता की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत, सांसद पीएन सिंह को जन्मदिन की बधाई देकर बाइक से लौट रहे थे घर

गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जंगलपुर के समीप NH2 पर ट्रक की चपेट में आने से भाजयुमो के एग्यारकुंड मंडल अध्यक्ष शशिकांत दूबे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वह सांसद पीएन सिंह को जन्‍मदिन की बधाई देकर लौट रहे थे। रास्‍ते में एक कुत्‍ते को बचाने के चक्‍कर में उनके बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और वह बीच सड़क आ गिरे। फिर एक ट्रक ने उन्‍हें कुचल दिया।

सांसद पीएन सिंह को जन्‍मदिन की बधाई देकर लौट रहे थे घर।

Your browser does not support the audio element.

जासं, मैथन (धनबाद)। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जंगलपुर के समीप NH2 पर ट्रक की चपेट में आने से भाजयुमो के एग्यारकुंड मंडल अध्यक्ष शशिकांत दूबे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उनके साथी विपिन पासवान को हल्की चोट लगी। दोनों सुबह में बाइक से धनबाद के सांसद पीएन सिंह की जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके धनबाद स्थित आवास पर गए थे। कुत्‍ते को बचाते वक्‍त बाइक का बिगड़ा बैलेंस सांसद को गुलदस्ता व बधाई देकर शशिकांत अपने आवास एग्यारकुंड के शिवलीबाड़ी मध्य पंचायत लौट रहे थे। जंगलपुर के पास एक कुत्ते को बचाने के क्रम में असंतुलित होकर बाइक लेकर एचएचटू पर गिर गए, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने शशिकांत दूबे को कुचल दिया। इससे उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। जबकि सड़क पर दूसरे साइड गिरने के कारण बाइक के पीछे बैठे साथी विपिन पासवान को हल्की चोट लगी। बाद में ट्रक को निरसा थाने की पुलिस ने पकड़ लिया। शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेजा गया हॉस्पिटल इधर शशिकांत की मौत की खबर सुनकर सांसद पीएन सिंह, निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता, धनबाद के विधायक राज सिन्हा समेत काफी संख्या में भाजपा व भाजयुमो समर्थक घटनास्थल पर पहुंच गए। सूचना पाकर गोविंदपुर थाने की पुलिस भी पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद एसएनएमएमसीएच भेज दिया। स्‍वभाव से काफी मिलनसार थे शशिकांत इधर शशिकांत की मौत से उनके आवास व आसपास के इलाके में मातम छा गया। वह काफी मिलनसार व सामाजिक व्यक्ति थे। पिछले पंचायत चुनाव में शिवलीबाड़ी मध्य पंचायत से चुनाव भी लड़े थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। वह भाजपा से काफी लंबे समय से जुड़े थे। बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। वह मूल रूप से बलिया के रहने वाले थे। इधर उनकी मौत की खबर सुनकर उनकी मां व पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। उनके असामयिक निधन पर सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, अपर्णा सेनगुप्ता समेत कई नेताओं ने शोक जताया है।

Edited By: Arijita Sen