ढुलू vs जयमंगल: धनबाद में राजनीतिक वर्चस्व का युद्ध जारी, CBI और SIT को शामिल करने की हो रही बात

जागरण संवाददाता, धनबाद। ‍BJP सांसद ढुलू महतो और बेरमो के Congress विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के बीच राजनीतिक तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही। लोकसभा चुनाव 2024 में ढुलू ने जयमंगल की पत्नी अनुपमा सिंह को हराकर जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बाद दोनों नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है।

कुछ दिन पहले धनबाद के सांसद ढुलू ने कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह पर कोयले का धंधा करने और हेमंत सरकार की छवि बदनाम करने का आरोप लगाया था। बुधवार को इंटक के नेताओं ने धनबाद जिला परिसदन में प्रेसवार्ता कर जयमंगल की तरफ से ढुलू पर पलटवार किया।

धनबाद के बाद अब बोकारो की बारी प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए इंटक-आरसीएमएस के महासचिव एके झा और कार्यकारी अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि सांसद ढुलू महतो न सिर्फ विधायक के खिलाफ अभद्र भाषा बोल रहे हैं, बल्कि भय, आतंक और नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

धनबाद के पूर्व सांसद की तारीफ उन्होंने पूर्व भाजपा सांसद पशुपति नाथ सिंह की तारीफ की, जो कभी पक्ष-विपक्ष के प्रति ऐसी भाषा नहीं बोलते थे। ढुलू को सांसद बने 18 महीने हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने संसद में धनबाद के विकास, कोलियरी मजदूरों या किसानों की एक भी बात नहीं उठाई।

आउटसोर्सिंग कंपनियों में पार्टनर उल्टे, वे कोयला क्षेत्र की आउटसोर्सिंग कंपनियों में पार्टनर हैं या रंगदारी वसूलते हैं। यूनियन ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) से सांसद के हस्तक्षेप पर रोक लगाने की मांग की। नेताओं ने आरोप लगाया कि धनबाद को लूटने के बाद अब ढुलू बोकारो को निशाना बना रहे हैं।

मुकदमों का बोझ: आय से अधिक संपत्ति एके झा ने खुलासा किया कि सांसद ढुलू पर धनबाद जिले के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। न्यायालय में चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले पर तंज कसते हुए उन्होंने पूछा, क्या ये धान, गेहूं और चना बेचकर कमाए गए पैसे हैं?