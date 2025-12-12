Rail Minister Ashwini Vaishnaw से मिले धनबाद के भाजपा सांसद ढुलू महतो: बेंगलुरु, नागपुर, हैदराबाद, जोधपुर व भोपाल के लिए ट्रेन सेवा पर की बात
भाजपा सांसद ढुलू महतो ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर धनबाद से बेंगलुरु, नागपुर, हैदराबाद, जोधपुर और भोपाल के लिए सीधी ट्रेन स
जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद से बेंगलुरु, नागपुर, हैदराबाद, जोधपुर और भोपाल के लिए नई ट्रेन तथा धनबाद से दिल्ली, मुंबई, सूरत और भुवनेश्वर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनों से स्पेशल का टैग हटाकर नियमित मेल-एक्सप्रेस का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को धनबाद सांसद ढुलू महतो रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले।
सांसद ने ट्रेनों को नियमित रूप से चलाकर अतिरिक्त किराए से राहत देने का आग्रह किया। इसके साथ ही धनबाद से दिल्ली तक चल रही ट्रेन को वैष्णादेवी कटरा तक विस्तार की भी मांग की। कहा कि इनके क्रियान्वयन से न केवल यात्रियों को सुविधा होगी बल्कि सरकार की जनहितकारी छवि भी सुदृढ़ होगी। आम जनों के बीच यह संदेश जाएगा कि सरकार उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। रेलमंत्री ने सकारात्मक पहल का भरोसा दिया।
धनबाद-यशवंतपुर स्पेशल को वैकल्पिक रूट से चलाने की मांग
सांसद ने बताया कि धनबाद से यशवंतपुर के लिए चलाई जा रही साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन लगभग 60 घंटे ले रही है। वैकल्पिक रूट धनबाद, बोकारो व रांची होकर चलने से कम समय में बेंगलुरु पहुंचा जा सकेगा। बेंगलुरु जानेवाले यात्रियों की बड़ी संख्या है। इसे ध्यान में रख कर राउरकेला व तिरुपति होकर सप्ताह में दो दिन नई ट्रेन शुरू की जाए।
रेल मंत्री के समक्ष रखी गई अन्य प्रमुख मांगें
मालदा टाउन–सूरत ट्रेन की भारी मांग को देखते हुए इसे सप्ताह में तीन दिन चलाया जाए।
गोमो में मेमू शेड की स्थापना की जाए तथा धनबाद–हजारीबाग टाउन–रांची के लिए फास्ट मेमू चलाई जाए।
आसनसोल से कोडरमा के बीच नई मेमू ट्रेन शुरू की जाए।
आसनसोल से धनबाद होकर बोकारो तक मेमू ट्रेन चलाई जाए।
धनबाद–आसनसोल के बीच कोरोना काल में बंद की गई पैसेंजर ट्रेनों को पुनः बहाल किया जाए।
धनबाद से बक्सर के लिए रात्रिकालीन नई ट्रेन तिलैया–बख्तियारपुर होकर चलाई जाए।
धनबाद–पटना इंटरसिटी और राउरकेला–जयनगर एक्सप्रेस का कुमारधुबी स्टेशन पर ठहराव दिया जाए।
मुगमा स्टेशन पर कोलफील्ड और ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस का ठहराव सुनिश्चित किया जाए।
बंद झरिया रेल लाइन पर सड़क की जगी आस
भूली मोड़ और मिट्ठू रोड के बीच धनबाद-चंद्रपुरा रेल मार्ग के नीचे से अंडरपास निर्माण तथा बंद पड़े झरिया झरिया रेल लाइन के ऊपर बैंक मोड़ से जोड़ाफाटक तक सड़क निर्माण का भी रेलमंत्री से आग्रह किया गया।
सांसद के साथ रेलमंत्री से मिलने पहुंचे जिला चेंबर महासचिव अजय नारायण लाल, बैंक मोड़ चेंबर अध्यक्ष प्रमोद गोयल, महासचिव लोकेशल अग्रवाल, विनोद गुप्ता, संजय झा, देवाशिष पाल, नितिन भट्ट ने मांगों को लेकर रेलमंत्री को मांगपत्र सौंपा।
