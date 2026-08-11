नैतिकता के आधार पर CM Hemant Soren दें इस्तीफा, पूर्व विधायक अर्पणा ने GT Road जाम कर झारखंड सरकार पर बोला हमला

जागरण संवाददाता, निरसा (धनबाद)। जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में आंदोलनरत छात्रों पर झारखंड पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज कर कई छात्रों के घायल कर देने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंगलवार को पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता के नेतृत्व में सड़क पर उतरे।

भाजपाई निरसा चौक पर एनएच 19 को जामकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लगभग 45 मिनट बाद निरसा पुलिस के आश्वासन पर सड़क जाम समाप्त हुआ। इस दौरान एनएच 19 के दोनों लेन पर लंबी जाम लग गई।

अपर्णा सेनगुप्ता ने कहा कि झारखंड सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए छात्रों पर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज करवा छात्रों की आवाज को दबाने का कोशिश कर रही है। परंतु युवा वर्ग अत्याचारियों के अत्याचार से डरने वाली नहीं है।

छात्रों की मांग जायज है कि पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। सरकार यदि सही में निष्पक्ष है तो उसे चाहिए कि पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाये तथा दोषियों पर उचित कार्रवाई करें। हेमंत सोरेन स्वयं शिक्षा विभाग के भी मंत्री हैं।

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