सोमवारी डाकजल चढ़ाने बाबा के धाम निकला भक्तों का हुजूम, 21 सालों से डाकबम जा रहीं धनबाद की रेणु डाकबम

सोमवारी डाकजल चढ़ाने हजारों डाकबम ने लगाई बाबाधाम की दौड़। जागरण

संवाद सूत्र, सुल्तानगंज: सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी के पवित्र गंगा तट अजगबीनाथ मंदिर घाट और नमामि गंगे तट पर रविवार को हजारों डाक कांवड़िया पहुंचे। यहां डाक पर्ची कटाने के लिए कांवड़ियों को घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ा। समस्तीपुर के कांवड़िया महेश सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा और अधिक संख्या में काउंटर बनवाना चाहिए था, ताकि इस धक्का-मुक्की से श्रद्धालुओं को राहत मिल सके। डाक कांवड़िया पर्ची कटाने के बाद गंगा स्नान कर स्थानीय पुरोहित द्वारा जल संकल्प लेकर पैदल व दौड़ते हुए बोल बम के नारों के साथ बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। इस बार नहीं दिखेंगी कृष्णा बम सावन के प्रत्येक रविवार को मुजफ्फरपुर की कृष्णा बम का लोगों को इंतजार रहता था। उन्हें देखने के लिए जगह-जगह लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। मिली जानकारी के अनुसार, इस बार किसी कारण से कृष्णा बम जल लेकर देवघर नहीं जाएंगी। कृष्णा बम को आदर्श मानने वाले डाक बम सहित स्थानीय लोगों में मायूसी देखी जा रही है। 25 सालों से डाक बम के रूप में देवघर जाती हैं धनबाद की रेणु झारखंड के धनबाद की रहने वाली रेणु डाक बम 25 सालों से कृष्णा बम के साथ चलती थी, वह रविवार को जल भरने के लिए अजगवीनाथ के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा घाट पहुंची। यहां सैकड़ों डाक कांवड़ियों ने उनके चरण छू कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान धनबाद की रेणु डाक कांवड़िया ने बताया कि हमारे पति आरबी सिंह धनबाद में अधिवक्ता हैं। उनकी इच्छा पर 21 साल पहले उनके साथ डाक कांवड़िया जाती थी। पति की व्यस्तता के कारण मैं अकेली ही डाक बम के रूप में देवघर जा रही हूं। मैं सावन के प्रत्येक सोमवार को अजगवीनाथ से गंगा जल लेकर बैद्यनाथ धाम 18 घंटा में पहुंच कर भगवान भोले को जलाभिषेक करती हूं। कई बार मैं और कृष्णा बम एक साथ यात्रा कर जल अर्पण की हूं।

Edited By: Mohit Tripathi