धनबाद में लॉन्च हुआ 'भारत गैस लाइट जिप' सिलेंडर, अब रसोई में दिखेगी गैस की मात्रा

जागरण संवाददाता, धनबाद। मेमको मोड़ स्थित कुमार भारत गैस एजेंसी में बीपीसीएल के कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर 'भारतगैस लाइट ज़िप' का उद्घाटन पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने किया।

लोकार्पण के मौके पर बीपीसीएल के सेल्स मैनेजर साकिब जमाल हाशमी बोकरो, टेरिटरी मैनेजर शिव कुमार गर्ग रांची, एजेंसी संचालक वासुदेव कुमार व कुमार राजीव ने संयुक्त रूप से किया। यह सिलेंडर धनबाद सहित देश भर के 100 शहरों में एक साथ लांच किया गया।

पारंपरिक सिलेंडर की तुलना में 50 प्रतिशत हल्का है। इसकी पारदर्शी बाडी से बाहर से ही गैस का स्तर दिखता है जिससे अचानक रिफिल खत्म होने का डर नहीं रहेगा। यह पूरी तरह जंग-रोधी है और भीषण आग की चपेट में आने पर भी धातु के टुकड़ों में विस्फोट नहीं करता बल्कि मटीरियल पिघलकर गैस को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल देता है।