पड़ोसी के नाम पर BCCL में नौकरी, 40 साल तक किया काम; अब PF पर भी दावा, न्याय के लिए धरने पर दंपती

संवाद सूत्र, धनबाद। बीसीसीएल में अनुकंपा के आधार पर नाैकरी में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। रामू साव अपने पड़ोसी रामू तुरी के नाम पर बीसीसीएल में अनुकंपा के आधार पर नौकरी हासिल की और करीब 40 वर्षों तक काम करता रहा। अब वह पीएफ की राशि पर भी दावा कर रहा है।

अनुकंपा के आधार पर नाैकरी में फर्जीवाड़े के विरोध में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बुधवार सुबह एक दंपती न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया। रामू तुरी के अनुसार, वर्ष 1993 में उनके पिता की खदान में डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक आश्रित के तौर पर बीसीसीएल में अनुकंपा पर नौकरी मिलनी थी।

रामू तुरी का आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले रामू साव ने कथित रूप से उनका नाम अपना लिया और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर बीसीसीएल में नौकरी हासिल कर ली। पीड़ित का कहना है कि मामले की शिकायत बीसीसीएल के एरिया कार्यालय, कोयला भवन और धनबाद के उपायुक्त से भी की गई, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिला। रामू तुरी का दावा है कि एक बार कथित फर्जी नौकरी के मामले में रामू साव के खिलाफ कार्रवाई और मुकदमा भी हुआ था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई।

रामू तुरी और उनकी पत्नी मीणा देवी का कहना है कि वर्षों से वे अपने अधिकार और न्याय के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। अब पीएफ की राशि को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। इसी मामले में न्याय की मांग को लेकर दोनों रणधीर वर्मा चौक पहुंचे और धरना दिया।