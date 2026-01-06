Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बीसीसीएल आइपीओ: 23 रुपये प्रति शेयर पर खुलेगा, निवेशकों में उत्साह

    By Ashish Kumar Ambastha Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:09 AM (IST)

    BCCL IPO: कोल इंडिया की सहायक कंपनी बीसीसीएल का आइपीओ 16 जनवरी को खुलेगा, जिसमें शेयर की कीमत 21 से 23 रुपये के बीच तय की गई है। निवेशकों को 23 रुपये ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    शेयर बाजार से पूंजी जुटाने की तैयारी में बीसीसीएल। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया की सहायक कंपनी मिनी रत्न भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का शेयर की कीमत 21 से 23 के बीच तय की गई है। अनुमान है कि निवेशकों को 23 रुपये में आवंटन होगा। निवेशकों को कम से कम 600 शेयरों के लिए आवेदन करना होगा, जिसके लिए ऊपरी कीमत पर न्यूनतम ₹13,800 का निवेश आवश्यक है।

    शेयरों की शेयर बाजार (बीएसईऔर एनएसई ) पर लिस्टिंग 16 जनवरी को आइपीओ खुल रहा है। लिस्टिंग के लिए 16 को जनवरी तय की गई है। लगभग 1,071 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रख गया है। आईपीओ का 35 प्रतिशत हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित रखा गया है, जिससे आम लोगों को शेयर मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

    बीसीसीएल के पात्र कर्मचारियों को प्रति शेयर एक रुपये की छूट दी जा रही है। इसको लेकर बीसीसीएल उच्च प्रबंधन मुंबई से लेकर कई शहरों में बड़े शेयर धारकों के साथ बैठक चल रही है। सात जनवरी को अहमदाबाद में बैठक होगी।

    बेहतर रिस्पोंस के साथ खुलेगा बाजार

    कोल इंडिया से सेवानिवृत्त कार्यकारी निदेशक वित्त (सीए ) व वर्तमान में क्रेडिफिन लिमिटेड, महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड और आईसीए ईडीयू स्किल प्राइवेट लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक सुनील कुमार मेहता ने कहा कि बीसीसीएल का शेयर का रिस्पोंस काफी बेहतर मिल रहा है। कई बड़े निवेशकों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है।

    निवेशकों के लिस्टिंग गेन की काफी संभावना है। शेयर के फेस ब्लू दस रुपये अनुमानित प्रति शेयर कम से कम 23 रुपये आवंटन का उम्मीद है। लिस्टिंग होने से कंपनी का ब्रांड वेल्यू बढ़ता। भारत में कोकिंग कोल की समिति संसाधन होने से बीसीसीएल एक महत्वपूर्ण कंपनी मानी जाती है। कंपनी काफी बेहतर कर रही है। कोकिंग कोल काफी स्कोप है।

    कंपनी मुनाफे में, बेहतर होगा शेयर बाजार

    धनबाद के वित्त सलाहकार अनिल मोकिम का कहना है कि बीसीसीएल मुनाफे में है। इसका असर शेयर बाजार पर बेहतर दिखेगा। काफी बेहतर रिस्पोंस अभी से ही शेयर धारकों के बीच है। धनबाद की कोकिंग कोल उत्पादन करने वाली कंपनी का लिस्टिंग शेयर बाजार में होने जा रहा है। निवेशकों को इसमें दिलचस्पी दिखानी चाहिए। आने वाले काफी बेहतर रिस्पोंस के साथ शेयर गण करेगी।