बीसीसीएल सीएमडी ने की पारदर्शी कोयला आपूर्ति की अपील, अवैध स्रोतों से बचें उपभोक्ता

जागरण संवाददाता, धनबाद। देश की बढ़ती औद्योगिक और इस्पात उत्पादन क्षमता की जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू कोकिंग कोयले की उपलब्धता बढ़ाना बेहद जरूरी है। इसके लिए उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय, पारदर्शिता और विश्वास के साथ व्यवस्थित कोयला आपूर्ति व्यवस्था विकसित करनी होगी।

उपभोक्ताओं को अवैध कारोबारियों और अनधिकृत स्रोतों से कोयला खरीदने से बचना चाहिए। अधिकृत स्रोतों से कोयला खरीदने से आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ती है और अवैध खनन पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलती है। यह बात बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने गुरुवार को कोलकाता में आयोजित बिगमिंट इंडिया फेरस वीक में कोकिंग कोयला उपभोक्ताओं के साथ संवाद के दौरान कही। उपभोक्ताओं की जरूरतों और अपेक्षाओं पर हुई चर्चा बिगमिंट की ओर से 19 से 21 अगस्त तक आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम में इस्पात और अन्य संबद्ध उद्योगों से जुड़े उपभोक्ताओं के साथ लौह-इस्पात उद्योग के विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। उपभोक्ता संवाद के दौरान कोयले की गुणवत्ता, आपूर्ति व्यवस्था, बाजार की बदलती जरूरतों, उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं और दीर्घकालिक ग्राहक संबंधों को मजबूत करने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।



मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि बीसीसीएल उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को समझते हुए गुणवत्तापूर्ण कोयला उपलब्ध कराने, विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने और परिचालन क्षमता में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

इस्पात एवं लौह-इस्पात उद्योग की जरूरतों के अनुरूप आपूर्ति व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच निरंतर संवाद जरूरी है। अवैध खनन पर कार्रवाई की उपभोक्ताओं ने की सराहना संवाद के दौरान उपभोक्ताओं ने अवैध खनन और अनधिकृत कोयला निकासी पर रोक लगाने के लिए मनोज कुमार अग्रवाल और बीसीसीएल की ओर से किए जा रहे सक्रिय प्रयासों की सराहना की। उपभोक्ताओं ने कहा कि इन प्रयासों से कंपनी के मूल्यवान संसाधनों की सुरक्षा के साथ खदानों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही जिम्मेदार खनन को बढ़ावा मिलेगा और कोयला आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।