BCCL CMD को जान से मारने की धमकी मामले में ट्विस्ट, बरोरा के जीएम से पूछताछ; फाइनेंस ऑफिसर का मोबाइल जब्त

जागरण संवाददाता, धनबाद। बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल को जान से मारने की धमकी मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है। सरायढेला थाना की पुलिस ने बरोरा एरिया के जीएम केके सिंह और सीनियर फाइनेंस आफिसर सह विभागाध्यक्ष पंकज कुमार को थाने बुलाकर पूछताछ की है। साथ ही पुलिस ने पंकज कुमार का मोबाइल फोन व सिम को जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

सूत्रों ने बताया कि जब्त मोबाइल से पुलिस को कई पुराने वित्तीय चैट के साथ संदिग्ध चैट मिलने की बात सामने आई है, जिसकी अब फारेंसिक जांच कराई जाएगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार चैट कई तरह के लेन-देन से जुड़े हो सकते हैं।

पुलिस का अनुमान है कि पंकज कुमार अवैध खनन करने वाले कोयला माफिया, कई आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ और कई अन्य जुड़े संगठनों के सीधे संपर्क में थे। पुलिस इस एंगल को भी इस पूरे मामले से जोड़कर देख रही है। केके सिंह ने भी पुलिस को सारी बातों से अवगत कराया है।