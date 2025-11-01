धनबादवासी ध्यान दें! 45 दिन तक बंद रहेगा Barmasia Rail Over Bridge, वैकल्पिक मार्ग तय करने में जुटे अधिकारी

जागरण संवाददाता, धनबाद। शहर के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने वाला बरमसिया रेल ओवरब्रिज 45 दिनों तक बंद रहेगा। पांच नवंबर से 20 दिसंबर तक इस पुल पर मरम्मत कार्य किया जाएगा। यह पुल हावड़ा और धनबाद रेल लाइन पर धनबाद रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है और शहर के प्रमुख मार्गों में से एक माना जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार को धनबाद समाहरणालय स्थित कार्यालय में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि मरम्मत अवधि में वैकल्पिक मार्गों को पहले से चिन्हित कर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखी जाए, ताकि आमजन को परेशानी न हो।

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय से लोगों को सूचना दी जाए और वैकल्पिक सड़कों पर अतिक्रमण हटाया जाए। बैठक के बाद एसडीएम, डीटीओ, ट्रैफिक डीएसपी, पथ निर्माण विभाग और रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पुल की स्थिति और वैकल्पिक मार्गों का निरीक्षण किया।

Barmasia Rail Over Bridge के निरीक्षण के दौरान सड़कों को वन वे करने, ट्रैफिक जवानों की अतिरिक्त तैनाती, और मार्ग डायवर्जन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बरमसिया ओवरब्रिज की मरम्मत में गार्डवाल की मजबूती और सड़क की परत का सुधार किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए, ताकि यातायात सामान्य हो सके।