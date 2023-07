IRCTC वेबसाइट चार घंटे प्रभावित रहने से खोले गए अतिरिक्त काउंटर, अब बुक होने लगे ई टिकट

जागरण संवाददाता, धनबाद। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन- आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप पर टिकटों की बुकिंग सेवा फिर से बहाल हो गई है। आईआरसीटीसी ने सुबह 11:00 बजे वेबसाइट और ऐप से ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रभावित रहने से जुड़ी सूचना जारी की थी। अब लगभग 2:30 बजे सेवा बहाल हो जाने से जुड़ी सूचना जारी कर दी है।

हालांकि, ट्विटर पर लोग इसे लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि वे ऐप से टिकट बुक कर रहे हैं, तो पैसे कट जा रहे हैं, लेकिन टिकट बुक नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि ऐप पूरी तरह से अब भी ठीक नहीं हुआ है। उन्‍हें टिकट बुक कराने में अब भी दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा है।

Booking issue has been resolved now. https://t.co/Mqkzxbqm1N and Rail connect app is working now. Inconvenience caused is deeply regretted.