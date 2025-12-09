Adani Group के चेयरमैन गाैतम अदाणी पहुंचे धनबाद, IIT (ISM) के शताब्दी उत्सव में लेंगे भाग, सेंटर फार एक्सीलेंस का करेंगे उद्घाटन
Gautam Adaniः अदाणी समूह के चेयरमैन गाैतम अदाणी आइआइटी आइएसएम धनबाद के शताब्दी समारोह में भाग लेने धनबाद पहुंचे हैं। वह सेंटर फार एक्सीलेंस का उद्घाटन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। IIT (ISM) Dhanbad का आज नाै दिसंबर को 100वां स्थापना दिवस है। तीन दिसंबर से ही स्थापना सप्ताह मनाया जा रहा है। स्थापना उत्सव का आज मुख्य समारोह होगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि उद्योगपति और अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी पहुंच चुके हैं। उनके संबोधन का स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार है।
अदाणी विशेष विमान से रांची पहुंचे। वहां से हेलीकाप्टर से धनबाद के बरवाअड्डा स्थित हवाईअड्डा पर लैंड किया। फिर सड़क मार्ग से आइआइटी-आइएसएम तक का सफर तय किया। समारोह में गौतम अदाणी 'फाउंडेशन डे ऐड्रेस' देंगे। वो छात्रों व शोधकर्ताओं को संबोधित करेंगे। समारोह में संस्थान की 100 साल की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी विकास को नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है।
आइआइटी-आइएसएम धनबाद की स्थापना नौ दिसंबर 1926 को हुई थी। इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लार्ड इरविन ने किया था। संस्थान की शुरुआत एक विशेष स्कूल के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य खनन और भू-विज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षित विशेषज्ञ तैयार करना था।
आइआइटी-आइएसएम में अदाणी सेंटर फा एक्सीलेंस का निर्माण होगा। इसका उद्घाटन आज गौतम अदाणी करेंगे। इस सेंटर में अत्याधुनिक शोध और नवाचार से जुड़े प्रोजेक्टों पर काम होगा। इसके निर्माण के लिए अदाणी फाउंडेशन ने आइआइटी (आइएसएम) धनबाद को 7 करोड़ रुपये का सहयोग दिया है।
सेंटर तैयार होने के बाद खनन, ऊर्जा, पर्यावरण और तकनीकी विकास से संबंधित उन्नत शोध को बढ़ावा मिलेगा। संस्थान का मानना है कि इस पहल से उद्योग और शिक्षा जगत के बीच नई साझेदारी मजबूत होगी तथा छात्रों को अत्याधुनिक संसाधनों के साथ शोध व प्रशिक्षण के बेहतर अवसर मिलेंगे।
