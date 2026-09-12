पहले रांची में स्टेशन से मिले थे दुर्लभ सांप, अब धनबाद में दून एक्सप्रेस से विशेष प्रजाति के 78 कछुए जब्त

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और सीआईबी की संयुक्त टीम ने आपरेशन वाइलेप के तहत एक्सप्रेस) के जनरल कोच से 78 जीवित कछुए बरामद किए हैं। आरपीएफ द्वारा जब्त किए गए कछुए इंडियन फ्लैपशैल प्रजाति के है।

हालांकि इस कार्रवाई के दौरान तस्करों ने पुलिस को चकमा दे कर निकल गए। घटना के बारे में बताया जा रहा है वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देशन और धनबाद पोस्ट प्रभारी के नेतृत्व में गठित कार्य दल तथा सीआईबी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 11-12 सितंबर की रात करीब 02:30 बजे धनबाद स्टेशन पर पहुंची दून एक्सप्रेस के में सघन जांच अभियान चलाया।

कोच में लावारिस पड़े दो थैले और दो पिट्ठू बैग मिलने पर जब यात्रियों से पूछताछ की गई, तो किसी ने भी उन पर अपना मालिकाना हक नहीं जताया। बैग के भीतर जूट के बोरों में हलचल देखकर अधिकारियों को कछुए होने का संदेह हुआ।

जवानों ने बैगों को सुरक्षित उतारा। बैगों की तलाशी लेने पर एक सफेद कपड़े के थैले से 31, पिट्ठू बैग से 16, पिट्ठू बैग से 19 और नीले बैग से 12 कछुए मिले। आरपीएफ ने नियमानुसार जब्ती की प्रक्रिया पूरी करते हुए सभी कछुओं को आरपीएफ पोस्ट लाया।

इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए इन्हें वन विभाग को सौंप दिया गया है। इस सफल कार्रवाई में उप निरीक्षक मनीषा कुमारी, सहायक उप निरीक्षक शिवजी राय, प्रधान आरक्षी बाबुलेश कुमार, आरक्षी संजीव कुमार और सीआईबी के आरक्षी अमित कुमार वर्मा शामिल थे।