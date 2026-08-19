भुवनेश्वर से 44 किलो गांजा लेकर पहुंचे धनबाद, दो तस्कर गिरफ्तार; सरगना फरार

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद स्टेशन के प्लेटफार्म दो-तीन पर पिट्ठू बैग और ट्राली बैग में गांजा भर कर ले जाने वाले बंगाल व बिहार के दो तस्करों को आरपीएफ, सीआइबी और रेल पुलिस ने दबोच लिया। भीड़ का फायदा उठा कर सरगना भाग निकला।

पकड़े गये दो लोगों में बिहार के भोजपुर आदर्श कालोनी आरा निवासी 50 वर्षीय सुनील चौधरी और पश्चिम बंगाल के नार्थ 24 परगना के टीटागढ़ का रहने वाला 36 वर्षीय उमेश कुमार राय शामिल हैं। उनके पास से छह पिट्ठू व ट्राली बैग से 43.94 किलो गांजा बरामद किया गया।

जब्त गांजा का अनुमानित मूल्य 21 लाख 97 हजार है। फरार शख्स का नाम अनिल सिंह है, जो बिहार के भोजपुर के नवादा का रहने वाला है। ऐसे हुई गिरफ्तारी आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि प्लेटफार्म दो-तीन पर तीन ट्राली बैग और तीन पिट्ठू बैग के साथ तीन लोग देखे गये। गतिविधि संदिग्ध लगने पर आरपीएफ पहुंची तो तीनों भागने लगे। दो को घेर कर पकड़ा गया जबकि एक भाग निकला।

पकड़े गये सुनील और उमेश ने बताया कि फरार अनिल सिंह के साथ भुवनेश्वर-नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस पर सवार होकर भुवनेश्वर से गांजा लेकर बोकारो पहुंचे थे। बोकारो से धनबाद आये थे और यहां से गंगा-दामोदर एक्सप्रेस से पटना और वहां से आरा तक जाना था।

बारिश की वजह से गंगा-दामोदर एक्सप्रेस पर सवार नहीं हो सके और धनबाद-सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस पर सवार होने आये थे। गांजा आरा तक पहुंचाने पर 6000- 6000 रुपये मिलना था। पकड़े गये दोनों व्यक्ति व गांजा को रेल पुलिस के हवाले कर दिया गया।