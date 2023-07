कोरोना संक्रमण काल में सरकार ने सहिया को हर महीने 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की बात कही थी। यह प्रोत्साहन राशि उन्हें 2 वर्ष तक देने की घोषणा की गई थी। एक सहिया को 2 वर्ष के दौरान कुल 24000 रुपये दिए जाने थे। परंतु अब सहिया और सहिया साथी को इस प्रोत्साहन राशि के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

Dhanbad News: कोविड में जान की परवाह किए बगैर काम किया, अब प्रोत्साहन राशि के लिए परेशान 2200 सहिया

HighLights हर दिन लगा रही सिविल सर्जन कार्यालय के चक्कर 2 वर्ष की कुल 24000 रुपये मिलनी है प्रोत्साहन राशि

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोरोना संक्रमण काल में घर-घर जाकर संक्रमित मरीजों की निगरानी और सर्वे करने वाली सहिया इन दिनों स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के रवैए से काफी मायूस हैं। कोरोना संक्रमण के नाम पर डॉक्टर और कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि मिल गई, लेकिन धरातल पर काम करने वाली धनबाद की 2200 सहिया और सहिया साथी प्रोत्साहन राशि के लिए हर दिन सिविल सर्जन कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। सहिया ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी की है। लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। कोरोना संक्रमण काल में सरकार ने सहिया को हर महीने 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की बात कही थी। 2 वर्ष तक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई थी। एक सहिया को 2 वर्ष के लिए 24000 रुपये मिलने हैं। संक्रमण में बीमार होने के बावजूद करती रहीं काम सहिया संघ की मंजू ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान घर-घर जाने पर कई सहिया बीमार हुईं। इसके बावजूद बफर जोन और कंटेंनमेंट जोन में जाकर सर्वे का काम करती रहीं। संक्रमित मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री समेत कई जानकारी जुटाने का काम भी इनके जिम्मे दे दिया गया था। मंजू ने बताया कि इसके बावजूद अभी तक हम लोगों के बारे में अधिकारियों ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। सिविल सर्जन कार्यालय सरकार ने भेजी है राशि सहिया संघ का कहना है कि सरकार की ओर से धनबाद को प्रोत्साहन राशि की रकम भेजी गई है। लेकिन कुछ ही जगहों पर ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने राशि मुहैया कराई है। विभाग के अधिकारियों की वजह से प्रोत्साहन राशि के सभी वंचित हैं। संघ ने इसके लिए जल्द राज्य स्तरीय आंदोलन करने की बात भी कही है। धनबाद का एस्टीमेट बनाकर मुख्यालय रांची को भेजा गया है। कुछ राशि आई थी, जिसका वितरण किया गया है। बाकी फंड आते ही जल्द प्रखंड स्तर पर राशि का वितरण किया जाएगा। - डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा, सिविल सर्जन, धनबाद

