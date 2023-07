Deoghar: बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक नहीं कर पाए केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, मंदिर के बाहर पूजा कर लौटना पड़ा

Baba Baidyanath Dham केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस शनिवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे लेकिन अत्यधिक भीड़ होने की वजह से बाबा का पंचशूल दर्शन कर वापस लौट गए। मंदिर में पूजा नहीं कर पाने पर उन्होंने मंदिर प्रशासन और पंडा समाज में आपसी तालमेल की कमी बताई। साथ ही कहा कि मंदिर की व्यवस्था में सुधार की जरूरत है।

बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक नहीं कर पाए केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस

संवाद सहयोगी, जसीडीह। देवघर प्रखंड के घोरलास गांव में शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय का उद्घाटन केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सह राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति नाथ पारस ने किया। इस दौरे पर वो बाबा मंदिर में पूजा-अर्चना नहीं कर पाए। बाबा मंदिर में पूजा अर्चना नहीं करने के सवाल पर केन्द्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस ने कहा कि मंदिर में काफी भीड़ होने पर जिला प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पाने के कारण पूजा में असमर्थ रहे। बाबा का दर्शन कर लौट आए। श्रावणी मेला के पश्चात पुनः हाजिरी लगाने के लिए अवश्य आएंगे। उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर के व्यवस्था में सुधार होने की आवश्यकता है। दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को बिना पूजा किए लौटने पर काफी कष्ट का सामना करना पड़ता होगा। केंद्रीय मंत्री ने नर्मदेश्वर महादेव पर जलार्पण किया। मौके पर मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि भीड़ अत्यधिक थी, जिस वजह से पूजा नहीं हो पाई। मंदिर प्रशासन और पंडा समाज में आपसी तालमेल भी नहीं था। मंदिर के बाहर मंत्री ने किया पूजा उन्होंने बताया कि बाद में प्रशासन ने कहा कि फोर्स बुलाकर पूजा कराई जाएगी लेकिन मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि हैं और फोर्स बुलाकर आम श्रद्धालुओं को तकलीफ देकर पूजा नहीं करना है। इस वजह से बाहर में ही पूजा-अर्चना कर लिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाबा दरबार पहुंच गए उतना ही काफी है। कार्यकर्ताओं को किया संबोधित वहीं, अपने दौरे पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी 2014 से भाजपा का सहयोगी दल रहा है। लोक सभा चुनाव खत्म होने के पश्चात पार्टी फोरम और सहयोगियों के दिशा निर्देश पर सीट का बंटवारा किया जाएगा। झारखंड के आगामी विधानसभा में पार्टी भाजपा के समर्थन में सरकार बनाने का काम करेगी। आगामी 2024 में लोक सभा के दौरान पार्टी लोकसभा के 14 सीटों पर सहयोगियों के साथ चुनाव लडने या समर्थन करने की तैयारी में है। राज्य और देश में एनडीए सरकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर जीत दिलाने की हरसंभव कोशिश की जाएगी।

Edited By: Roma Ragini