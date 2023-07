Jharkhand: बेटे ने लगाई फांसी, पिता ने ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान; दोनों के बीच हुआ था विवाद

Jharkhand News सुड़ियाबांधी गांव के एक युवक ने गुस्से में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए देवघर सदरी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज अभी भी चल रहा है। इसके बाद पिता ने ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था।

Jharkhand News: सदर अस्पताल में इलाजरत धर्मवीर

