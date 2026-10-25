शरद पूर्णिमा पर उमड़ी भीड़: बैद्यनाथ मंदिर में 60 हजार भक्तों ने किया जलार्पण, बासुकीनाथ धाम पहुंचे पटना-दिल्ली के जज

जागरण टीम, देवघर/दुमका। शरद पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तरवाहिनी गंगाजल लेकर 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी कर कांवरियों का जत्था बाबाधाम पहुंचा और बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण कर मंगल कामना की।

इसके अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु निजी वाहनों और रेल मार्ग से देवघर पहुंचे। श्रद्धालुओं की भीड़ का आलम यह रहा कि बाबा मंदिर से निकलकर श्रद्धालुओं की कतार संस्कार भवन, सुविधा भवन, क्यू काम्प्लेक्स होते हुए मानसरोवर तट तक पहुंच गई।

वहीं, शीघ्रदर्शनम के रास्ते पूजा करने वाले श्रद्धालुओं की कतार बाबा मंदिर प्रांगण के पश्चिमी द्वार तक लगी रही। लंबी कतार में खड़े श्रद्धालुओं को बाबा की पूजा-अर्चना करने में लगभग दो से ढाई घंटे का समय लग रहा था। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से जगह-जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।

प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा गया, ताकि पूजा-अर्चना के दौरान किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। बाबा मंदिर का पट बंद होने तक लगभग 60 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की।

पूजा अर्चना करने के साथ ही श्रद्धालुओं ने बाबा मंदिर में कई मांगलिक कार्य भी किए। इस पावन मौके पर श्रद्धालुओं ने बाबा मंदिर प्रांगण में जनेउ, मुंडन, गठबंधन, रूद्राभिषेक जैसे मांगलिक अनुष्ठान भी किए। बासुकीनाथ धाम में दिल्ली व पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने की पूजा-अर्चना बाबा बासुकीनाथ के दरबार में रविवार को आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी उपरांत पूर्णिमा तिथि के पावन अवसर पर दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश शैल जैन एवं पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश चंद्रशेखर झा ने हाजिरी लगाई।

दोनों न्यायाधीशों ने बाबा फौजदारीनाथ की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुरोहित कुंदन पत्रलेख, अशोक बाबा, आशीष मिश्रा सहित अन्य पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच न्यायाधीशों को स्वस्तिवाचन उपरांत पूजन का संकल्प कराया।