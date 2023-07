पंच मंदिर में श्रावण मास की दूसरी सोमवारी को भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए गाय के थन से दूध बहाकर शिवलिंग का अभिषेक किया गया। यहां के लोग कम बारिश होने की वजह से परेशान हैं। किसानों को भी खेती में दिक्‍कत आ रही है। इस परंपरा से भोलेबाबा खुश होते हैं और जमकर बारिश होने की कृपा बरसाते हैं।

गाय के थन से दूध की धारा सीधे शिवलिंग पर बहाकर किया गया अभिषेक।

संवाद सहयोगी, मधुपुर (देवघर)। मधुपुर अनुमंडल मुख्यालय का पंच मंदिर आस्था का केंद्र है। यहां हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर बाबा की पूजा करने के लिए आते हैं। इसके अलावा लोक कल्याण के लिए इस मंदिर में भक्तों द्वारा आदि परंपरा का निर्वहन आज भी किया जाता है। दूध से किया गया बाबा का अभिषेक बारिश की मनोकामना के लिए पंच मंदिर के अमर कैलाश त्रिपुर धाम प्रांगण में स्थित शिवधाम में लोगों ने पवित्र श्रावण मास की दूसरी सोमवारी को भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए परंपरा का निर्वहन करते हुए पूजा संपन्न की। इसके लिए गर्भगृह में गाय और बछड़े को ले जाया गया। इसके बाद गाय के थन से दूध की धारा सीधे शिवलिंग पर बहाकर मंत्रोच्चार के साथ बाबा का दूध से अभिषेक किया गया। इसके पूर्व श्रद्धालु रवि अग्रवाल सपत्नी को पुरोहित अमरनाथ मिश्रा, अक्षय मिश्रा एवं राम नरेश शर्मा ने संकल्प कराया। बारिश के लिए चाहिए भोले बाबा की कृपा ऐसी मान्यता है कि इस परंपरा के निर्वहन से बाबा भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और लोक कल्याण की मनोकामना को जल्द पूरा करते हैं। अभिषेक कर रहे पुजारी एवं श्रद्धालुओं ने बताया कि इस वर्ष भोले बाबा की कृपा थोड़ी कम हुई है, जिस कारण बारिश कम हुई है। बरसात कम होने की वजह से आम जनता के साथ-साथ किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्षा होने एवं लोगों के कल्याण व सुख व समृद्धि के लिए भोलेबाबा का यह विशेष तरह का अभिषेक किया गया है। आदिकाल से चली आ रही है यह परंपरा श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान शिव की महिमा से क्षेत्र में बारिश होती है। आदिकाल से जब भी इलाके में बारिश नहीं होती है, लोग परेशान होते हैं तो बाबा भोलेनाथ की इसी प्रकार आराधना की जाती है। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर जन कल्याण के लिए अपनी कृपा बरसाते हैं और इलाके में अच्छी बारिश देखने को मिलती है। बाबा के शिवलिंग पर गाय के थन से दूध के अभिषेक के दौरान काफी संख्या में महिला-पुरुष श्रद्धालुओं ने जय शिव, हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। जिससे मंदिर प्रांगण गुंजायमान होते रहा। इस दौरान मुरलीधर पांडेय, अशोक कुमार दास, शंभू खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

