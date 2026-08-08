श्रावणी मेला के बीच पटना-हावड़ा मेन लाइन पर हाहाकार, 8 घंटे में दो ट्रेनों के इंजन फेल; कई ट्रेनें प्रभावित

संवाद सूत्र, मधुपुर( देवघर)। पूर्व रेलवे के आसनसोल रेल मंडल के तहत पटना-हावड़ा मेन लाइन के अप रेल मार्ग पर पिछले आठ घंटे रेल यात्रियों के लिए परेशानी भरे रहे। श्रावणी मेला में कांवरियों को सुविधा देने का रेलवे प्रशासन का दावा खोखला साबित हुआ।

अप रेल मार्ग पर पिछले आठ घंटे के अंदर दो ट्रेनों के इंजन में अचानक आई खराबी ने रेलवे प्रशासन की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। शुक्रवार शाम सियालदह से बलिया जा रही एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। इसके कारण ट्रेन मधुपुर स्टेशन पर करीब एक घंटे तक खड़ी रही। इससे ट्रेन में सवार यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।



वहीं, शनिवार अहले सुबह करीब चार बजे मधुपुर-जोड़ामो स्टेशन के बीच मालगाड़ी के इंजन में खराबी आ गई। बताया जाता है कि मालगाड़ी आसनसोल से झाझा जा रही थी। मधुपुर पहुंचने से पहले ही इंजन का प्रेशर लो हो गया और मालगाड़ी खड़ी हो गई। इस घटना के कारण अप रेल मार्ग पर रेल परिचालन ठप हो गया।



विधासागर, जामताड़ा, चितरंजन समेत कई जगहों पर महत्वपूर्ण ट्रेनें खड़ी हो गईं। इससे हिमगिरी एक्सप्रेस, रांची-दुमका, आसनसोल-रांची-हटिया, हावड़ा-मोकामा, पाटलिपुत्र समेत कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हुई।