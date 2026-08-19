JSSC Exam Cancellation Impact: देवघर श्रावणी मेले में खाद्य सुरक्षा जांच पर संकट, तीन FSO की नौकरी पर लगी रोक

अमित सोनी, देवघर। JSSC Exam Cancellation Impacts खाद्य सुरक्षा विभाग के लिए देवघर में चल रहा विश्वप्रसिद्ध श्रावणी मेला बड़ी चुनौती का समय है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में कांवरिये बाबाधाम पहुंच रहे हैं और उन्हें शुद्ध व गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी विभाग के कंधों पर है।

ऐसे में विभाग को एक साथ तीन-तीन फूड सेफ्टी ऑफिसरों की कमी से जूझना पड़ रहा है। एक अधिकारी पहले ही निलंबित हो चुके हैं, जबकि जेएसएससी परीक्षा रद होने के बाद दो अन्य फूड सेफ्टी ऑफिसरों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। अधिकारियों की कमी का सीधा असर खाद्य पदार्थों की जांच और गुणवत्ता पर पड़ने की आशंका है।

प्रतिनियुक्त और प्रभार में खाद्य सुरक्षा विभाग श्रावणी मेला के समाप्त होने में अभी 10 दिनों का समय शेष है। ऐसे में खाद्य पदार्थों की जांच भी नियमित रूप से किया जाना आवश्यक है, क्योंकि मामला कांवरियों सहित स्थानीय लोगों की सेहत से जुड़ा है।

मेला के शुरू होने से लेकर अबतक (रद होने की घोषणा से पूर्व) खाद्य सुरक्षा की दो-दो टीमें लगातार मेला क्षेत्र में खाद्य सामग्री बिक्री करने वाले सभी प्रतिष्ठानों (होटल, रेस्टोरेंट, शिविर, थोक एवं खुदरा, ठेला-खोमचा सहित अन्य सभी दुकानें) की नियमित रूप से जांच की जाती रही है।

बड़ी स्तर पर कार्रवाई भी हुई है लेकिन अब केवल एक टीम के भरोसे ही खाद्य सामग्री की जांच का दारोमदार टिका है। वह भी प्रतिनियुक्ति के भरोसे । फिलहाल तीन एफएसओ (दो अन्य जिला से प्रतिनियुक्त व एक अतिरिक्त प्रभार में) एक एनालिस्ट व एक सहायक के भरोसे है।

टीम में कितने थे सदस्य संपूर्ण मेला क्षेत्र में जांच के लिए कार्यरत दो टीमें क्रियाशील थी। जिसमें एक टीम में दो एफएसओ (फूड सेफ्टी आफिसर), एक बीएसओ (ब्लाक सप्लाई आफिसर), एक एनालिस्ट, एक सहायक व सुरक्षा जवान शामिल थे। जबकि दूसरी टीम में तीन एफएसओ , दो बीएसओ, एक एक एनालिस्ट, एक सहायक व सुरक्षा जवान शामिल थे।