देवघर से भाजपा अध्यक्ष JP Nadda ने फूंका बिगुल, बंगाल और झारखंड के चुनावों पर नजर 

आरसी सिन्हा, देवघर। विधानसभा चुनाव में बिहार में भाजपा की प्रचंड जीत। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर जनता के अटूट विश्वास ने भाजपा के आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया है। देश के 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है जिसमें अकेले 13 प्रांतों में भाजपा का शासन है।

झारखंड के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए शनिवार को देवघर की पावन धरा पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा खूब गरजे। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद झारखंड में उठ रही अटकलों की लहर को शांत कराया और कहा कि जब झारखंड में चुनाव की बारी आएगी तब कार्यकर्ता कमल खिलाएंगे।

कार्यकर्ताओं को योद्धा की तरह ललकारा और कहा कि 13 प्रांतों में हैं। आने वाले समय में 14-15 हो जाएंगे। संकेत साफ था। दो टूक कहा कि देश में वैचारिक पार्टी केवल भाजपा रह जाएगी और सभी का बिखरना तय है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाबा बैधनाथ धाम की जय और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए अपने भाषण की शुरुआत की।

उन्होंने कहा कि मेरा यह सौभाग्य है कि बाबा बैद्यनाथ धाम आए। कार्यालय के उद्धघाटन के माध्यम से कार्यकर्ताओं से मुलाकात का सौभाग्य मिला। भारत रत्न डा. भीम राव आंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। दावा किया कि कांग्रेस ने डॉ. आंबेडकर को सम्मान देने में कोताही की। वहीं मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो डॉ. आंबेडकर के सम्मान को बढ़ाया।

भाजपा कार्यालय संस्कार का स्थान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश में 787 कार्यालय बनाने का लक्ष्य इसके पीछे भी लंबी कहानी है। कहा, जब नरेन्द्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने और जब दिल्ली के पार्टी कार्यालय में उनका स्वागत किया गया तो उन्होंने कहा कि क्या हमारा अपना कार्यालय नहीं बनेगा,सरकारी भवन में कार्यालय उचित नहीं है। उसी वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हमने निर्णय लिया था कि भाजपा का कार्यालय हर जिले में बनेगा।

आज देश मे 617 कार्यालय बन चके हैं। यह कार्यालय नई स्थितियों को ध्यान में रखकर निर्माण करवाया गया है। जहां हर वह चीजों की व्यवस्था है जो एक अपडेटेड कार्यालय के रूप में कार्य करेगा। यह कार्यालय सिर्फ कार्यालय नहीं यह संस्कार देने का कार्यालय है।

कार्यालय में जान फूंकने का काम कार्यकर्ता करेंगे। खुशी है कि हमारे पास आप जैसे योद्धा हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति का जो ढर्रा था, जो काम करने का तरीका था उसकी संस्कृति को बदल डाला है और एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है।

कांग्रेस की राजनीति थी समाज को खंडित कर वोट लो, यह जातिवाद की राजनीति, वंशवाद की राजनीति चला करती थी जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बदलकर रिपोर्ट कार्ड की राजनीति बना दिया है। जो काम करेंगे वहीं देश मे राज करेंगे।

जनता के प्रति जवाबदेही जनता को दे दिया है। अब सिर्फ विकास की राजनीति होगी। वहीं बिहार चुनाव के संदर्भ में कहा कि अब जात-पात और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी। होगी तो सिर्फ कार्य और विकास की राजनीति होगी। बाकी सारी पार्टी बिखर रही है, नीचे जा रही है। पर भाजपा एक मात्र वैचारिक पार्टी है।

भाजपा का सबसे अधिक 14 करोड़ कैडर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं का आत्मबल बढ़ाने और संगठन में जान फूंकने की पूरी कोशिश करते स्मरण कराया कि विश्व में सबसे बड़ी पार्टी इसलिए है कि क्योंकि भाजपा के पास 14 करोड़ कैडर हैं। दस लाख सक्रिय कार्यकर्ता हैं और पांच लाख बूथ कमेटी है।

कार्यकर्ताओं के बदौलत ही गुजरात में छह, महाराष्ट्र में पांच, हरियाणा, गोवा में तीन टर्म और यूपी बिहार में दूसरी बार सत्ता में आए हैं। असम में तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी है। दिल्ली में भी कमल खिलाए हैं। भारत आज तेजी से विकसित हो रहा है। आटो मोबाइल के मैनुफैक्चरिंग में तीसरे नंबर पर आ गया है।

एमबीबीएस में 2029 तक 75 हजार सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि मेडिकल कालेज की संख्या लगातार बढ़ रही है। कहा, पहले 378 सीटें थीं आज 820 हो गई है। प्रधानमंत्री ने 2029 तक इस सीट को बढ़ाकर 75 हजार करने का लक्ष्य दिया है।

संताल परगना के अलावा धनबाद, कोडरमा, चाईबासा को भी मेडिकल कालेज मिला है। आयुष्मान कार्ड की चर्चा की और कहा कि 70 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को पांच लाख मेडिकल सुविधा मिलने लगी है। छह साल में छह कदम भी नहीं चली राज्य सरकार : बाबूलाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले छह वर्षों में यह सरकार छह कदम नहीं चली है। वर्तमान राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस सरकार ने राज्य को बर्बाद कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने यहां की पुलिस को वसूली में लगा दिया है। यहां बिना पैसे के किसी विभाग में कार्य नहीं होता है। विधि व्यवस्था नहीं है। जबकि अमन चैन से ही विकास होता है। नव जवानों, किसानों और बहनों को भी धोखा दिया।

आज किसानों के धान को नहीं खरीदा जा रहा है।युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। कार्यकर्ताओं से अपील किया कि वह संघर्ष की राह पर चलें। जनता देख रही है। मूकदर्शक नहीं बनें। सरकार के इस अत्याचार से मुक्ति के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा।

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बाबा बैधनाथ की धरती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करती हूं। आज का यह अवसर बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । आज कार्यालय नहीं मन्दिर का उद्धघाटन हुआ है। सभी के लिए गर्व की बात है।

बिहार की जीत का शृंखला आगे बढ़ेगी : अर्जुन मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत है। कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि आज का ही वह दिन था जब जनता ने अपने शौर्य से राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत की चर्चा की । बिहार में हुई प्रचंड जीत की चर्चा करते कहा कि जीत की यह शृंखला आने वाली है।

एक-एक देशवासी की फिक्र कर रहे हैं पीएम मोदी : आदित्य साहू कार्यकारी अध्यक्ष सह सांसद आदित्य साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गरीब की चिंता कर रहे हैं। एक-एक देशवासी की फिक्र कर रहे हैं कि कोई वंचित नहीं रहे। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सेवा को ही संकल्प माना है। एक एक कार्यकर्ता सेवा भावना से जनता के बीच अपनी पकड़ बनाएं। संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लेकर यहां से जाएं।