देवघर में झामुमो नेता हरि हेम्ब्रम का ब्रेन हेमरेज से मौत, पांच बेटियों-दो लड़कों के सिर से उठा पिता का साया

देवघर के झामुमो नेता हरि हेम्ब्रम रात में परिवार वालों के साथ खाना खा कर सो गए। शुक्रवार सुबह उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें आननफानन में देवघर सदर अस्पताल ले गए। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों और उनके बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। वे अपने पीछे पत्नी और सात बच्चों को छोड़ गए हैं।

देवघर में झामुमो नेता हरि हेम्ब्रम का ब्रेन हेमरेज से मौत

संवाद सहयोगी,सारठ (देवघर)। अंचल के कुरुमटांड़ गांव निवासी झामुमो नेता हरि हेम्ब्रम की देवघर में मौत हो गई। उनके मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है। बताया जा रहा है कि 35 साल के हरि हेम्ब्रम रात में परिवार वालों के साथ खाना खा कर सो गए। शुक्रवार सुबह उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनकी तबीयत बिगड़ती देख परिजन उन्हें ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल ले गए। देवघर सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने नेता की बिगड़ती हालत को देखते हुए बाहर ले जाने को कहा। उन्हें बाहर ले जाने की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच उसकी मौत हो गई। मृतक अपने पीछे पत्नी, पांच लड़की और दो लड़के को बेसहारा छोड़ गए हैं। मृतक के पत्नी पानमुनि मरांडी ने बताया कि उनके पति परिवार में एक मात्र कमाऊ सदस्य थे। उनके आकस्मिक मौत से परिवार वालों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पत्नी रोते हुए बोली कि अब पांच लड़की की शादी कैसे होगी, सात बच्चों का परवरिश कैसे करेंगे। उनकी मौत से गांव में शोक की लहर छा गई है। लोग उनकी आकस्मिक मृत्यु से स्तब्ध हैं और शोक संतप्त परिवार को लेकर दुख जता रहे हैं।

