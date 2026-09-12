देवघर के लाल का थाईलैंड में कमाल, अंतरराष्ट्रीय योग चैंपियनशिप में जीता पदक

जागरण संवाददाता, देवघर। थाईलैंड में आयोजित एशिया पैसिफिक योगासना चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए देवघर के युवा योग खिलाड़ी रक्षित झा ने कांस्य पदक हासिल कर देवघर के साथ-साथ पूरे देश का नाम रोशन किया।

देवघर आगमन पर जिला ओलंपिक संघ एवं खेल जगत से जुड़े पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत एवं सम्मान किया।

स्थानीय स्तर पर आयोजित सम्मान समारोह के दौरान जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉ. सुनील खवाड़े ने रक्षित झा को पुष्पमाला एवं बुके देकर सम्मानित किया। साथ ही प्रोत्साहन स्वरूप 5100 की नकद राशि प्रदान किया।

जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि रक्षित झा ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर थाईलैंड में देवघर सहित पूरे देश का नाम रोशन किया है।

यह उपलब्धि देवघर के लिए गर्व की बात है। ऐसे खिलाड़ियों को हर संभव प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जिला खेल प्राधिकरण के सचिव आशीष झा ने रक्षित झा ने यह साबित किया है कि देवघर के खिलाड़ियों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने की पूरी क्षमता है।