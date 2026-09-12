देवघर के लाल का थाईलैंड में कमाल, अंतरराष्ट्रीय योग चैंपियनशिप में जीता पदक
रक्षित झा ने थाईलैंड में आयोजित एशिया पैसिफिक योगासना चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देवघर और देश का नाम रोशन किया।
HighLights
रक्षित झा ने थाईलैंड में एशिया पैसिफिक योगासना चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता।
देवघर पहुंचने पर जिला ओलंपिक संघ ने उनका भव्य स्वागत किया।
डॉ. सुनील खवाड़े ने रक्षित झा को 5100 रुपये प्रोत्साहन राशि दी।
जागरण संवाददाता, देवघर। थाईलैंड में आयोजित एशिया पैसिफिक योगासना चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए देवघर के युवा योग खिलाड़ी रक्षित झा ने कांस्य पदक हासिल कर देवघर के साथ-साथ पूरे देश का नाम रोशन किया।
देवघर आगमन पर जिला ओलंपिक संघ एवं खेल जगत से जुड़े पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत एवं सम्मान किया।
स्थानीय स्तर पर आयोजित सम्मान समारोह के दौरान जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉ. सुनील खवाड़े ने रक्षित झा को पुष्पमाला एवं बुके देकर सम्मानित किया। साथ ही प्रोत्साहन स्वरूप 5100 की नकद राशि प्रदान किया।
जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि रक्षित झा ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर थाईलैंड में देवघर सहित पूरे देश का नाम रोशन किया है।
यह उपलब्धि देवघर के लिए गर्व की बात है। ऐसे खिलाड़ियों को हर संभव प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जिला खेल प्राधिकरण के सचिव आशीष झा ने रक्षित झा ने यह साबित किया है कि देवघर के खिलाड़ियों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने की पूरी क्षमता है।
मौके पर योग संघ के अध्यक्ष रितेश केसरी, सचिव बिप्लव विश्वास व जिला वालीबाल संघ के सचिव नवीन शर्मा, पवन कुमार, मोहित केसरी, सोनी, पायल कुमारी, सानिया सहित अभिभावक रश्मि झा, ईश्वर चंद्र झा मौजूद थे।
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