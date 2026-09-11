देवघर में बिहार का हथियार तस्कर गिरफ्तार, कारबाइन मशीनगन और दो मैग्जीन बरामद

जागरण संवाददाता, देवघर। मुंगेर से हथियार लाकर देवघर में सप्लाई करने वाला अपराधी जसीडीह थाना क्षेत्र के रोहिणी परमेश्वर चौक निवासी (मूल रूप से बिहार का रहने वाला) सूरज कुमार सिंह को पुलिस ने एक कारबाइन सहित दो मैग्जीन के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बारे में एसपी प्रवीण पुष्कर ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता के दौरान पूरी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि कुंडा थाना क्षेत्र स्थित कोरियासा मैदान में अवैध हथियार की खरीद-बिक्री की मंशा को लेकर कुछ अपराधी के बैठे होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर एसडीपीओ सदर कुलदीप कुमार के नेतृत्व में टीम गठित किया गया।

टीम में जसीडीह थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक दीपक कुमार, कुंडा थाना प्रभारी प्रशांत कुमार, सहायक अवर निरीक्षक शिवयतन मुर्मू, आरक्षी रियाजुल हक, चंदन कुमार साहा व प्रवीण कुमार सहित चौकीदार अनिल मंडल व सच्चिदानंद मंडल की टीम को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

निर्देश के आलोक में कार्रवाई करते हुए सूरज को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से कारबाइन मशीनगन, दो कारबाइन मशीनगन की मैग्जीन सहित एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपित सूरज यहां बालू कारोबारी कुंडा थाना क्षेत्र के बाबूपुर गुरुकुल निवासी दीपक झा के लिए काम करता था।

सूरज ने दीपक को किया हथियार की सप्लाई एसपी ने बताया कि दीपक झा के लिए 2022 में जसीडीह स्थित बसतपुर बालू घाट का टेंडर लिया था। निविदा प्राप्त करने के बाद दीपक को बाबा परिहस्त गैंग की ओर से धमकी मिलने लगी। इसके बाद सूरज ने मुंगेर से लाकर दीपक को हथियार सप्लाई किया।

पिस्टल भी सप्लाई किया। बाद में उसे कारबाइन मशीन गन लाकर दिया। इधर कुछ दिनों पहले दीपक ने कारबाइन मशीन गन सूरज को वापस कर दिया था। उसने सूरज को बताया था कि इस हथियार की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम इसे ले जाओ।

पहले कारबाइन मशीन को किया पेंट, फिर ढूंढ़ने लगा ग्राहक पुलिस ने खुलासा किया कि दीपक झा से सूरज ने कारबाइन मशीन गन वापस ले लिया। वापस लेने के बाद उसने कारबाइन मशीन गन को पेंट किया। इसके बाद हथियार का खरीदार ढूंढने लगा। ग्राहक की तलाश में वह कोरियासा मैदान की गया था।

इसकी भनक पुलिस को लग गई। पुलिस की टीम जब वहां पहुंची तो भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम ने खदेड़कर उसे धरदबोचा। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास मौजूद एक झोला से कारबाइन मशीन गन सहित दो मैग्जीन बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया किया।

पूर्व में भी रहा है सूरज का आपराधिक इतिहास गिरफ्तार सूरज का पूर्व भी आपराधिक इतिहास रहा है। लूट , शराब की तस्करी में उसकी संलिप्तता रही है।उसके खिलाफ देवीपुर थाना हथियार के साथ शराब की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं उत्पाद थाना बांका से वह शराब तस्करी मामले में जेल जा चुका है।

आन डिमांड करता करता था हथियार की सप्लाई बताया गया कि सूरज मुंगेर से हथियार लगाकर यहां सप्लाई करता था। वह डिमांड के अनुरूप हथियार लाता था। जिसे जैसा हथियार चाहिए। जितनी संख्या में चाहिए। उतना वह लाकर सप्लाई करता था। उसके द्वारा एक दर्जन से भी अधिक हथियार की सप्लाई किया जा चुका है। इधर गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब और भी हथियार बरामद करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है जल्द ही पुलिस कई और हथियार बरामद करने में सफल होगी।