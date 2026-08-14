श्रावणी मेला में बाबा वैद्यनाथ मंदिर का भरा खजाना, 14 दिन में ही करोड़ों की कमाई; भक्तों ने जमकर किया दान

आरसी सिन्हा, देवघर। बाबाधाम में विश्व का ख्याति प्राप्त श्रावणी मेला लगा है। एक महीना तक चलने वाला आस्था का ऐसा मेला दुनियां में कहीं नहीं लगता है। आस्था की प्रकाष्ठा देखनी हो तो बाबा बैद्यनाथ के दरबार में आइए। भक्ति की शक्ति देखनी होतो अजगैवीनाथ से देवघर की 105 किमी की कांवर यात्रा देखिए।

बाबा के प्रति भक्तों की निष्ठा ऐसी है कि वह भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद दान भी करते हैं। अब तक 28.33 लाख भक्तों ने जलार्पण किया है। इसमें 92,134 भक्तों ने शीघ्रदर्शनम का लाभ लिया है।

केवल शीघ्रदर्शनम से मंदिर के कोष में 3.31 करोड़ आया है। डेडिकेटेड लाइन होने के कारण इसमें ज्यादा भक्त पूजा कर रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड संख्या एक दिन में दिख रही है। एक दिन में 16 हजार भक्त कूपन लेकर पूजा किए हैं, जबकि 2024 में यह संख्या प्रतिदिन छह हजार से सात हजार तक ही होती थी।

पिछले साल 2025 में एक महीना में 1,68,870 श्रद्धालुओं ने शीघ्रदशर्नम का लाभ लिया था। इस बार अब तक एक पखवारा में 93 हजार भक्तों ने कम समय में पूजा करने के लिए कूपन लेकर इस सुविधा के रास्ते जलार्पण किया है।

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5 करोड़ से ऊपर होगी कमाई यदि 2025 से 2026 की तुलना करें, तो इस साल एक महीना में पौने दो लाख भक्त शीघ्रदशर्नम सुविधा से पूजा कर सकते हैं। और यह अनुमान सही रहा तो मंदिर के खजाना में राजस्व की राशि 5.50 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी।