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    श्रावणी मेला में बाबा वैद्यनाथ मंदिर का भरा खजाना, 14 दिन में ही करोड़ों की कमाई; भक्तों ने जमकर किया दान

    By Ravish Sinha Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 01:30 PM (IST)

    बाबा वैद्यनाथ मंदिर के श्रावणी मेले में 14 दिनों में करोड़ों की कमाई हुई है, जिसमें शीघ्रदर्शनम से 3.31 करोड़ रुपये का राजस्व आया है। अब तक 28.33 लाख ...और पढ़ें

    बाबाधाम में भक्तों का सैलाब। फोटो जागरण

    बाबाधाम में भक्तों का सैलाब। फोटो जागरण

    HighLights

    1. 14 दिनों में मंदिर ने करोड़ों की कमाई की।

    2. शीघ्रदर्शनम से 3.31 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

    3. 28.33 लाख से अधिक भक्तों ने जलार्पण किया।

    आरसी सिन्हा, देवघर। बाबाधाम में विश्व का ख्याति प्राप्त श्रावणी मेला लगा है। एक महीना तक चलने वाला आस्था का ऐसा मेला दुनियां में कहीं नहीं लगता है। आस्था की प्रकाष्ठा देखनी हो तो बाबा बैद्यनाथ के दरबार में आइए। भक्ति की शक्ति देखनी होतो अजगैवीनाथ से देवघर की 105 किमी की कांवर यात्रा देखिए।

    बाबा के प्रति भक्तों की निष्ठा ऐसी है कि वह भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद दान भी करते हैं। अब तक 28.33 लाख भक्तों ने जलार्पण किया है। इसमें 92,134 भक्तों ने शीघ्रदर्शनम का लाभ लिया है।

    केवल शीघ्रदर्शनम से मंदिर के कोष में 3.31 करोड़ आया है। डेडिकेटेड लाइन होने के कारण इसमें ज्यादा भक्त पूजा कर रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड संख्या एक दिन में दिख रही है। एक दिन में 16 हजार भक्त कूपन लेकर पूजा किए हैं, जबकि 2024 में यह संख्या प्रतिदिन छह हजार से सात हजार तक ही होती थी।

    पिछले साल 2025 में एक महीना में 1,68,870 श्रद्धालुओं ने शीघ्रदशर्नम का लाभ लिया था। इस बार अब तक एक पखवारा में 93 हजार भक्तों ने कम समय में पूजा करने के लिए कूपन लेकर इस सुविधा के रास्ते जलार्पण किया है।

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    5 करोड़ से ऊपर होगी कमाई

    यदि 2025 से 2026 की तुलना करें, तो इस साल एक महीना में पौने दो लाख भक्त शीघ्रदशर्नम सुविधा से पूजा कर सकते हैं। और यह अनुमान सही रहा तो मंदिर के खजाना में राजस्व की राशि 5.50 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी।

    यह सुविधा सावन के पहले दिन से आरंभ की गयी है। इसकी कतार सामान्य कतार से बिल्कुल अलग है। इस सिस्टम के विकसित किए जाने के बाद भक्तों को सुकून के साथ साथ समय की बचत हो रही है।

    कम समय में पूजा करने के कारण पूर्णिया के भक्त श्याम किशोर, सिल्लीगुड़ी के विकास कुमार और पटना के आशुतोष कुमार सिंह ने कहा कि अच्छी व्यवस्था है। इसका लाभ मिल रहा है।

    मंदिर को प्राप्त आय का विवरण

    • बाबा मंदिर - 7,60,830
    • बाबा मंदिर रात्रि- 80,118
    • पार्वती मंदिर -6,74,010
    • पार्वती मंदिर रात्रि- 13,860
    • बाह्य अरघा - 23,564
    • रसीद और सिक्का- 18,50,853
    • हाथ रसीद - 20,000
    • विकास बाक्स - 22,88,605
    • अन्य मंदिरों से - 68,445
    • माली महल रसीद - 34,800
    • अन्य स्रोत से - 5,54,246