जिस पर था भरोसा, उसी ने लगाया चूना! देवघर में करीब 1 करोड़ के बीज-दवा की हेराफेरी का मामला

संवाद सहयोगी, सारठ (देवघर)। सारठ शांति चौक के नीचे किसान बीज भंडार से लगभग एक करोड़ रुपए कीमत का बीज एवं दवा चोरी करने का मामला सामने आया है। दुकान के मालिक दिलीप कुमार मंडल ने दुकान में काम कर रहे एग्रो सीड कंपनी के स्टाफ डिंडाकोली निवासी प्रदुम कुमार मंडल, ओझाडीह गंडा निवासी पिंटू कुमार पंडित के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराया है।

दुकानदार का कहना है कि पिछले एक साल से दोनों आरोपितों द्वारा हेराफेरी की जा रही थी। दुकान के स्टाक में गड़बड़ी दिखने पर विक्रय पंजी से मिलान किया। इसके बाद बीज लेने वाले दुकानदार से जानकारी ली गई। संबंधित दुकानदार द्वारा बताया गया कि उन्हें कम दाम पर बीज मिल जा रहा है। जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ।

दिलीप मंडल ने बताया कि प्रदुम मंडल उनके गांव का ही है। पिछले दो साल से उनके दुकान में एग्रो सीड कंपनी के तहत काम कर रहे हैं। प्रदुम के पिता अरुण मंडल भी उनके दुकान में पिछले 15 साल से काम करता था। उस पर काफी विश्वास करते थे।

उन्हीं के कहने पर उनके पुत्र को भी दुकान में रखा था। लेकिन उनके विश्वास के साथ धोखा कर पिता पुत्र ने लाखों रुपए का चुना लगा दिया। वहीं पिंटू पंडित बगल के ही गांव का ही रहने वाला है। दिलीप मंडल ने कहा कि इनके बैंक खातों की जांच से मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। पुलिस मामले में जुट गई है।

पंचायत में भी नहीं बनी बात दुकानदार दिलीप मंडल पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं। लोगों के कहने पर उन्होंने गुरुवार की रात को सारठ में व्यवसायी अनिल कुमार राय, दिलीप चौधरी, संकुल झा, पप्पू गुप्ता, जिप सदस्य प्रतिनिधि उमाशंकर मंडल, सारठ मुखिया प्रतिनिधि अनिल राव सहित सारठ एवं डिंडाकोली पंचायत के कई गांवों के करीब 200 ग्रामीणों के साथ बैठक कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया। लेकिन बैठक में मामला नहीं सुलझने पर पुलिस को सूचना दी गई।