सावन की तीसरी सोमवारी पर अद्भुत संयोग, देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

जागरण संवाददाता, देवघर। देवघर श्रावणी मेला-2026 परवान पर है। भक्ति का रंग शिवभक्ति के संग मिलकर आस्था के समंदर में डुबकियां लगा रहा है। बिहार के सुल्तानगंज से देवघर तक 105 किमी का कांवरिया पथ और बाबा मंदिर बोल बम गूंज रहा है।

आस्था के समंदर का लहर इस कदर उमड़ा है कि सावन की तीसरी सोमवारी पर शिव आंगन भक्तों से खचाखच भरा है। तीन लाख से अधिक श्रद्धालुओं के जलार्पण की पूरी संभावना है। सुबह चार बजे से जलार्पण हो रहा है। जलार्पण के लिए दस किमी की लंबी कतार मंदिर तक लगी है।

सावन मास में पड़ने वाला सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। नाग पंचमी का संयोग धार्मिक दृष्टि से सोमवार के महत्व और भी बढ़ा जाता है। सावन भगवान शिव को समर्पित है और महादेव के गले में नाग देवता विराजमान रहते हैं। ऐसे में सावन सोमवार के दिन शिव आराधना के साथ नाग देवता की पूजा को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है।

शिव-नाग आराधना का विशेष महत्व है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करने के साथ नाग देवता की पूजा करने से श्रद्धालुओं को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि नाग देवता की आराधना करने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है और परिवार की सुख-शांति एवं समृद्धि बनी रहती है।