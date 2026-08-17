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सावन की तीसरी सोमवारी पर अद्भुत संयोग, देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Ravish Sinha Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Mon, 17 Aug 2026 09:38 AM (IST)

Baba Baidyanath Temple Deoghar: सावन की तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी के शुभ संयोग पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। तीन लाख से अधिक श्रद्धालुओं के जलार्पण की संभावना है।

Deogahr के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। (फोटो जागरण)

Deogahr के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। (फोटो जागरण)

HighLights

  1. सावन की तीसरी सोमवारी पर देवघर में भक्तों की भीड़।

  2. नाग पंचमी का संयोग, शिव-नाग पूजा का विशेष महत्व।

  3. बाबा बैद्यनाथ मंदिर में तीन लाख से अधिक श्रद्धालु।

जागरण संवाददाता, देवघर। देवघर श्रावणी मेला-2026 परवान पर है। भक्ति का रंग शिवभक्ति के संग मिलकर आस्था के समंदर में डुबकियां लगा रहा है। बिहार के सुल्तानगंज से देवघर तक 105 किमी का कांवरिया पथ और बाबा मंदिर बोल बम गूंज रहा है।

आस्था के समंदर का लहर इस कदर उमड़ा है कि सावन की तीसरी सोमवारी पर शिव आंगन भक्तों से खचाखच भरा है। तीन लाख से अधिक श्रद्धालुओं के जलार्पण की पूरी संभावना है। सुबह चार बजे से जलार्पण हो रहा है। जलार्पण के लिए दस किमी की लंबी कतार मंदिर तक लगी है।

सावन मास में पड़ने वाला सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। नाग पंचमी का संयोग धार्मिक दृष्टि से सोमवार के महत्व और भी बढ़ा जाता है।

सावन भगवान शिव को समर्पित है और महादेव के गले में नाग देवता विराजमान रहते हैं। ऐसे में सावन सोमवार के दिन शिव आराधना के साथ नाग देवता की पूजा को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है।
शिव-नाग आराधना का विशेष महत्व है। 

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करने के साथ नाग देवता की पूजा करने से श्रद्धालुओं को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि नाग देवता की आराधना करने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है और परिवार की सुख-शांति एवं समृद्धि बनी रहती है।

राहु-केतु से संबंधित बाधाओं और कालसर्प दोष से पीड़ित जातकों के लिए इस दिन नाग देवता की पूजा, शिवलिंग पर जलाभिषेक और भगवान शिव की आराधना को कल्याणकारी माना जाता है।

सावन सोमवार और नाग पंचमी का यह संयोग श्रद्धालुओं के लिए भगवान शिव तथा नाग देवता की संयुक्त आराधना का विशेष अवसर माना जाता है। धार्मिक आस्था के अनुसार, श्रद्धा और विधि-विधान से पूजा करने से भक्तों को शिव कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है।