Deoghar Road Accident: स्कूल बस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, आक्रोशितों ने सड़क जामकर काटा बवाल

झारखंड के देवघर में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पालोजोरी-जामताड़ा मुख्य मार्ग पालोजोरी थाना क्षेत्र के ठेगाडीह अनारकली विद्यालय के समीप एक निजी स्कूल बस की चपेट में आने से बाइक चालक की मौत हो गई। इस घटना में वकील अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर स्वजन मौके पर पहुंचे।

स्कूल बस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, आक्रोशितों ने सड़क जामकर काटा बवाल

