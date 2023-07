सावन के पहले सोमवार को बाबा धाम में डेढ़ लाख कांवड़ियों ने किया जलार्पण, बोल बम की आवाज से गुंजायमान हुआ देवघर

श्रावणी मेला का पहला सोमवार कांवरियों से पट गया। गेरूआ रंग से मेला का रंग चढ़ने लगा है। सुबह चार बजे से देर शाम तक लगभग 18 घंटा तक जलार्पण हुआ। गर्भ गृह के सामने लगा अरघा और बाह्य अरघा से तकरीबन डेढ़ लाख भक्तों ने जलार्पण किया। इसमें पांच हजार शीघ्रदर्शनम से भी पूजा करने की सूचना मिली है। हालांकि इसकी अधिकृत सूचना प्रशासन ने नहीं दिया है।

जागरण संवाददाता, देवघर: श्रावणी मेला का पहला सोमवार कांवरियों से पट गया। गेरूआ रंग से मेले का रंग चढ़ने लगा है। सुबह चार बजे से देर शाम लगभग 18 घंटा तक जलार्पण हुआ। गर्भ गृह के सामने लगा अरघा और बाह्य अरघा से तकरीबन डेढ़ लाख भक्तों ने जलार्पण किया। इसमें पांच हजार शीघ्रदर्शनम से भी पूजा करने की सूचना मिली है। हालांकि इसकी अधिकृत सूचना प्रशासन ने नहीं दिया है। बोल बम की आवाज से गुंजायमान हुआ शहर रविवार देर रात से ही बोल बम की गूंज सुनाई देने लगी थी। रात के 12 बजे से शिवराम झा चौक पर बने शेड में कांवरियां एकत्रित होने लगे। एक बजने को था तब कांवरियों का जत्था शिवगंगा में डुबकी लगाकर कतारबद्ध होने लगा। दो बजे मंदिर से पांच किलोमीटर दूर लंबी कतार लग गयी। दिन के दस बजे तक इस कतार को छोटा कर होल्डिंग प्वॉइंट में समेटने की कोशिश की गयी, जो नेहरू पार्क, क्यू काम्प्लेक्स से नियंत्रित किया जाने लगा। सूरज की किरण ढ़लने से पहले फुटओवर ब्रिज से कांवरियों को भेजा जाने लगा। यह सामान्य दिनों की तरह हो गया था। कानून व्यवस्था मेनटेन करने में जुटे छोटे-बड़े सभी अधिकारी डीआईजी सुदर्शन मंडल, उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, एसपी सुभाष चंद्र जाट और एसपी जमशेदपुर के विजय शंकर लगातार समन्वय के साथ आगे की रणनीति पर काम कर रहे थे। मेला में बने ओपी पर दंडाधिकारी और डीएसपी के अलावा 22 क्यूआरटी टीम भीड़ नियंत्रण और कतार को व्यवस्थित करने में जुटी थी। प्रशासन की कोशिश है कि कतार को कम से कम रखा जाए। अनावश्यक कतार को लंबा नहीं किया जाए।

