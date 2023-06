देवघर स्थित जगदीशपुर आनंदलाय पब्लिक स्कूल के पास धनबाद-भिरखीबाद मार्ग पर गुरुवार की दोपहर बाइक सवार दो युवकों को तेज रफ्तार हाइवा ने रौंद दिया। बुढ़ई थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ जिसमें कांसजोर के 19 वर्षीय मोईद अंसारी और उसके दोस्त 18 साल के शफाकत अंसारी की जान चली गई। मोईद अपनी बहन के घर बकरीद पर्व पर कल्हाजोर जा रहा था।

बहन से मिलने जा रहे दो भाईयों को हाइवा ने रौंदा, गुस्साए ग्रामीणों ने एक घंटे तक लगाया जाम

संवाद सूत्र, मधुपुर/देवघर: झारखंड के देवघर स्थित जगदीशपुर आनंदलाय पब्लिक स्कूल के पास धनबाद-भिरखीबाद मार्ग पर गुरुवार की दोपहर बाइक सवार दो युवकों को तेज रफ्तार हाइवा ने रौंद दिया। बुढ़ई थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ, जिसमें कांसजोर के 19 वर्षीय मोईद अंसारी और उसके दोस्त 18 साल के शफाकत अंसारी की जान चली गई। बिना हेलमेट चला रहे थे बाइक मोईद अपनी बहन के घर बकरीद पर्व पर कल्हाजोर जा रहा था। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। घटना से गुस्साए लोगों ने एक घंटे तक सड़क जाम कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मोईद दोपहर में घर से निकला था। उसने शफाकत को साथ लिया और अपनी नानी के घर झिलुवा गया। वहां से दोनों बहन के घर चल दिए। धमनी की ओर से आ रहे पत्थर लदे हाइवा ने दोनों को चपेट में ले लिया। कुछ दूर तक उनकी बाइक हाइवा के साथ घिसटती चली गई। मौके पर ही उनकी जान निकल गई। मौके से चालक फरार इस बीच हाइवा चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। सूचना मिली तो रोते-बिलखते स्वजन पहुंचे। बुढ़ई थाना प्रभारी हीरालाल तुबिद भी पुलिस टीम के साथ पहुंचे। सड़क जाम करनेवाले ग्रामीणों को समझाया। सीओ परमेश्वर कुशवाहा आए। परिवार को सरकारी सहायता व दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाने का भरोसा दिया। तब लोग शांत हुए। बाइक शफाकत चला रहा था, मोईद पीछे बैठा था। इस घटना से गांव में मातम है।

