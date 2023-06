बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन ने बैद्यनाथ धाम में लगाई हाजरी, महीने भर पहले जेल से रिहा हुए हैं पूर्व सांसद

बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहाई के बाद पहली बार बाबा वैद्यनाथ के दरबार पहुंचे। अपनी बेटी लवली आनंद और बेटे विधायक चेतन आनंद के साथ पूर्व सांसद गुरुवार को बाबा के दरबार पहुंचे। बाबा के दरबार पहुंचे आनंद मोहन को उनके तीर्थ पुरोहित राकेश द्वारी ने बाबा मंदिर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर ले गये और पूजा-अर्चना के साथ विधिवत संकल्प कराया।

अपनी बेटी और बेटे के साथ बाहुबली नेता। जागरण

संवाद सूत्र, देवघर: बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहाई के बाद पहली बार बाबा वैद्यनाथ के दरबार पहुंचे। अपनी बेटी लवली आनंद और बेटे विधायक चेतन आनंद के साथ पूर्व सांसद गुरुवार को बाबा के दरबार पहुंचे। बाबा के दरबार पहुंचे आनंद मोहन को उनके तीर्थ पुरोहित राकेश द्वारी ने बाबा मंदिर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर ले गये और पूजा-अर्चना के साथ विधिवत संकल्प कराया। इसके बाद सभी को फील पाया से बाबा मंदिर गर्भगृह ले जाया गया, जहां सभी ने बाबा की पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पूर्व सांसद पूरे परिवार के साथ अन्य सभी मंदिरों में भी पूजा अर्चना की। इसके बाद बाबा का आरती भी किया। पूजा करने के बाद पूर्व सांसद पंडा धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष डॉ. सुरेश भारद्वाज से मिलने उनके आवास पर गए। डॉ भारद्वाज ने बताया कि आनंद मोहन उनके मित्र हैं। वह मिलने आए थे, कुछ राजनीतिक व घर परिवार की बातें हुई। बता दें कि इससे पूर्व लवली आनंद 13 मार्च को बाबा मंदिर पहुंची थी। उस दौरान उन्होंने अपने पति आनंद मोहन की रिहाई और पुत्र के लिए मंगल कामना की थी। पूर्व सांसद की रिहाई के बाद पूरे परिवार के साथ बाबा मंदिर पहुंची।

