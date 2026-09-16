जागता रहा मरीज, निकल गया ब्रेन ट्यूमर: AIIMS देवघर के डॉक्टरों ने रचा इतिहास

जागरण संवाददाता, देवघर। अत्याधुनिक न्यूरो सर्जिकल देखभाल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए, अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस), देवघर ने मस्तिष्क ट्यूमर को हटाने के लिए पहली बार सफलतापूर्वक जागृत अवस्था में क्रैनियोटॉमी की है।

जागृत अवस्था में की जाने वाली क्रैनियोटॉमी एक विशेषीकृत न्यूरो सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें ऑपरेशन के दौरान रोगी जागृत और प्रतिक्रियाशील रहता है।

यह तरीका तब विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है जब मस्तिष्क का ट्यूमर उन क्षेत्रों के निकट स्थित हो जो बोलने, चलने-फिरने, संवेदना या अन्य उच्चतर तंत्रिका संबंधी कार्यों जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं।

इस प्रक्रिया के दौरान, सर्जिकल टीम मरीज से बातचीत कर सकती है और ट्यूमर को हटाते समय वास्तविक समय में तंत्रिका संबंधी कार्यों का आकलन कर सकती है।

यह वास्तविक समय की कार्यात्मक निगरानी सर्जिकल टीम को मस्तिष्क के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हुए ट्यूमर को सुरक्षित रूप से हटाने की अधिकतम सीमा तक ले जाने में मदद कर सकती है।

ऑपरेशन के दौरान न्यूरो मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध थी, जिसमें रोगी के तंत्रिका संबंधी कार्यों में होने वाले परिवर्तनों का आकलन करने और मस्तिष्क के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान और मानचित्रण में सहायता के लिए एक छोटे विद्युत प्रवाह का उपयोग किया जाता है।

इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान से सर्जिकल टीम को उन क्षेत्रों को अलग करने में मदद मिलती है जो कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक हैं और ट्यूमर को हटाते समय संरक्षित किए जाने चाहिए। ऑपरेशन टीम एम्स देवघर में सफल ऑपरेशन न्यूरोसर्जरी विभाग (डॉ. चंद्रिमा बिस्वास - फैकल्टी और डॉ. सौरभ कुमार - जूनियर) द्वारा एनेस्थेसियोलाजी विभाग (डॉ. संजय कुमार - विभागाध्यक्ष, डॉ. नेहा भारती - फैकल्टी, डॉ. गिरीश - सीनियर और डॉ. सौरभ कुमार - जूनियर) और अन्य सहायक ऑपरेशन थिएटर स्टाफ (नर्सिंग अधिकारी, ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन) के साथ घनिष्ठ समन्वय में किया गया। इस जटिल ऑपरेशन के सुरक्षित और सफल संचालन में बहु-विषयक दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

एम्स प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि यह उपलब्धि उन्नत न्यूरोसर्जिकल प्रक्रियाओं में संस्थान की बढ़ती विशेषज्ञता और झारखंड और पड़ोसी क्षेत्रों में मरीजों के करीब उच्च गुणवत्ता वाली, साक्ष्य-आधारित तृतीयक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।