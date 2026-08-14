देवघर में पूर्व सैनिकों मिलेगी कैशलेस उपचार की सुविधा, ECHS और एम्स के बीच हुआ MOU

संवाद सहयोगी, देवीपुर (देवघर)। एम्स देवघर पूर्व-सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) से जुड़ गया है। इससे देवघर एम्स में झारखंड-बिहार के 1.2 लाख पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को अब कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी।

रामगढ़ कैंट के जवानों को भी होगा फायदा। गुरुवार को एम्स देवघर को पूर्व-सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) रांची के क्षेत्रीय केंद्र के साथ पैनलबद्ध किया गया।

स्वास्थ्य सुविधा के लिहाज से महत्वपूर्ण पहल हुई है। एम्स देवघर परिसर में आयोजित समारोह में एम्स देवघर व क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस रांची के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हूआ।

इस दौरान क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस रांची के निदेशक व झारखंड-बिहार सब एरिया के जनरल आफिसर कमांडिंग मेजर जनरल जितेंद्र सिंह, वीएसएम, स्टेशन हेडक्वार्टर रामगढ़ कैंट के कर्नल मुकुल वर्मा व एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रो. (डा.) नितिन एम. गंगाने मौजूद रहे।

आयुष्मान काउंटर से मिलेगी यह सुविधा पूर्व सैनिकों, वीर नारियों व उनके आश्रितों को अत्याधुनिक व विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एम्स देवघर का यह कदम महत्वपूर्ण है। अभी ईसीएचएस के पात्र लाभार्थियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा एम्स देवघर में आयुष्मान भारत के काउंटर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।