झारखंड में मकान कब्जे को लेकर हंगामा, चतरा में महिला ने खुद पर छिड़का पेट्रोल; भीड़ में किसी ने जला दी माचिस
चतरा में घर के दखल-कब्जे को लेकर हुए विवाद में एक महिला ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। भीड़ में ...और पढ़ें
HighLights
चतरा में संपत्ति विवाद के दौरान महिला पेट्रोल से झुलसी।
महिला ने खुद पर पेट्रोल छिड़का, भीड़ में माचिस जली।
गंभीर रूप से झुलसी महिला को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर किया।
संवाद सूत्र, चतरा। शहर के केसरी चौक में बुधवार को घर में दाखिल-कब्जे को लेकर चल रहे विवाद के दौरान आग लगने से मां-बेटा झुलस गए। घटना में रीना देवी करीब 80 प्रतिशत तक झुलस गईं, जबकि उनके पुत्र धीरज कुमार भी झुलस गए। दोनों को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद रीना देवी की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
बताया जाता है कि उक्त घर को लेकर स्वर्गीय नरेश कसेरा और प्रदीप गोस्वामी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। मामला न्यायालय तक पहुंचा था। परिजनों के अनुसार, न्यायालय के आदेश पर उक्त घर की डिग्री प्रदीप गोस्वामी के पक्ष में हुई है।
दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति
इधर, डीसीएम उर्फ करण यादव उक्त घर का निर्माण करा रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी। इसी बीच महिला ने उक्त घर को डीसीएम नामक युवक के पास बेच दिया। डीसीएम यादव घर बना रहा था। बुधवार को वह तीन दर्जन से अधिक लोगों के साथ उक्त घर पर पहुंचा था।
वहां घर में दाखिल-कब्जे और निर्माण को लेकर विवाद बढ़ गया। इसी दौरान रीना देवी ने कथित तौर पर अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क लिया और सामने मौजूद लोगों को डराने का प्रयास किया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इसी बीच भीड़ में किसी व्यक्ति ने माचिस जला दी। माचिस की लौ पेट्रोल के संपर्क में आते ही आग भड़क गई। आग की चपेट में आने से रीना देवी गंभीर रूप से झुलस गईं।
जांच के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट होगी
वहीं, उन्हें बचाने के प्रयास में उनके पुत्र धीरज कुमार भी झुलस गया। इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस घर से संबंधित न्यायालय के आदेश, दाखिल-कब्जे के विवाद, निर्माण कार्य और घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।