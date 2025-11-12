बाइक सवार को बचाने में पेड़ से टकराई पिकअप वैन, 10 मजदूर घायल

संवाद सूत्र, सिमरिया (चतरा)। सिमरिया थाना क्षेत्र के हर्षनाथपुर-लोबगा सड़क पर बुधवार को एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में कुल दस लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मजदूर विभिन्न गांवों के निवासी बताए जा रहे हैं।

घायलों में लोबगा गांव की जगनिया देवी, यशोदा देवी, जेठानी देवी, खुशबू देवी, पूनम कुमारी, मंगरी देवी, मनीषा कुमारी, उर्मिला देवी, धनेश्वरी देवी तथा इचाक खुर्द गांव की सीमा कुमारी शामिल हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया तथा सभी घायलों को एंबुलेंस से सिमरिया रेफरल अस्पताल भेजा गया।

हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर वहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल जेठानी देवी, पूनम कुमारी, मनीषा कुमारी, उर्मिला देवी और धनेश्वरी देवी को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सभी मजदूर अपने घर से पिकअप वैन में सवार होकर सिमरिया की ओर आ रहे थे। इसी दौरान बानासाडी गांव निवासी परमेश्वर पासवान अपनी पत्नी सुषमा देवी को लेकर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, लोबगा जा रहे थे। बाइक सवार को बचाने में हादसा मोड़ पर पिकअप वैन और उनकी बाइक आमने-सामने आ गई। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में पिकअप चालक ने वाहन का नियंत्रण खो दिया और वह सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।