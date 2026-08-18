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JSSC CGL परीक्षा गड़बड़ी मामला: CID के निर्देश पर हिरासत में लिए गए पत्थलगड्डा BSO, पूछताछ जारी

By ZULQAR NAINEdited By: Piyush Pandey
Updated: Tue, 18 Aug 2026 08:12 AM (IST)

जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में पत्थलगड्डा के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजनारायण पंडित को हिरासत में लिया गया है।

बीएसओ तेजनारायण पंडित। (फाइल फोटो)

बीएसओ तेजनारायण पंडित। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. पत्थलगड्डा बीएसओ तेजनारायण पंडित हिरासत में लिए गए।

  2. जेएसएससी सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले में पूछताछ।

  3. सीआईडी के निर्देश पर स्थानीय पुलिस की कार्रवाई।

जागरण संवाददाता, चतरा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में पत्थलगड्डा के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (बीएसओ) तेजनारायण पंडित को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

सीआईडी अधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर परीक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ शुरू की है।

हालांकि, इस संबंध में पुलिस या प्रशासन की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी साझा नहीं दी गई है। देवनारायण पंडित को सोमवार की रात हिरासत में लिया गया है।

जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पूर्व जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितता की जांच के दौरान तेजनारायण पंडित का नाम सामने आया था। इसके बाद मामले की जांच कर रही सीआईडी के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई की।

पूछताछ जारी

हिरासत में लिये गए बीएसओ से परीक्षा में कथित गड़बड़ी से जुड़े तथ्यों, संपर्कों और अन्य पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है।

पूछताछ के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तेजनारायण पंडित की भूमिका को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले में उनकी भूमिका और अन्य पहलुओं का खुलासा हो सकेगा। गौरतलब है कि जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा था।

इसी बीच पत्थलगड्डा बीएसओ को हिरासत में लिए जाने से प्रशासनिक और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

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