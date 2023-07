Jharkhand: गुजरात के व्यवसायी से लूट मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, इटखोरी से जुड़े हैं वारदात के तार

Jharkhand Crime गुजरात के व्यवसायी मयूर सिंह जडेजा से गिरिडीह जिला के जमुआ थाना क्षेत्र में किए गए पांच करोड़ रुपए के लूट कांड के तार चतरा जिले के इटखोरी से भी जुड़े हुए हैं। इस बड़े लूट-कांड में अपराधियों के गिरोह में इटखोरी के पचमो गांव का आजाद सिंह भी शामिल था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

गुजरात के व्यवसायी से लूट मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार इटखोरी से जुड़े हैं वारदात के तार

इटखोरी (चतरा): झारखंड में गुजरात के व्यवसायी मयूर सिंह जडेजा से गिरिडीह जिला के जमुआ थाना क्षेत्र में किए गए पांच करोड़ रुपए के लूट कांड के तार चतरा जिले के इटखोरी से भी जुड़े हुए हैं। इस बड़े लूट-कांड में अपराधियों के गिरोह में इटखोरी के पचमो गांव का आजाद सिंह भी शामिल था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजाद की निशानदेही पर इटखोरी थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से बड़ी रकम भी पुलिस ने बरामद की है। 21 जून को हुई थी वारदात मालूम हो कि बीते 21 जून की रात मयूर सिंह जडेजा डीवाई कंपनी का पांच करोड़ रुपया पटना से लेकर कोलकाता जा रहे थे। रास्तें में जमुआ थाना क्षेत्र में उन्होंने अपनी कार में पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल पंप से थोड़ी दूर जाने के पश्चात स्कॉरपियो सवार अपराधियों ने ओवरटेक करके गुजरात के व्यवसायी की कार को रोक दिया। इसके बाद गुजरात के व्यवसायी तथा उनके कार चालक को अपने कब्जे में लेकर कार में रखे हुए पांच करोड़ रुपए लूट लिए। इन आरोपियों को किया गिरफ्तार बताया जाता है कि इस लूट कांड में धनबाद के करीम अंसारी, पलटन टांड़ के विनोद विश्वकर्मा, फकीरडीह के बबन अंसारी को गिरिडीह जिले की पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है, जबकि इटखोरी के पचमो गांव के आजाद को नाटकीय ढंग से बरही में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आजद के द्वारा बताए गए स्थानों पुलिस ने बीते बुधवार की रात छापामारी अभियान चला कर लूट के पैसे तथा एक कार की बरामदगी की।

