आंध्र प्रदेश में चतरा के मजदूर की ट्रेन से कटकर मौत, शव लाने के लिए परिजनों ने लगाई गुहार

जागरण संवाददाता, चतरा। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बरूरा पंचायत अंतर्गत नारायणपुर गांव निवासी एक मजदूर की आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना मंगलवार रात की है।

मृतक की पहचान नारायणपुर गांव निवासी अनिल कुमार भारती (35), पिता सगुनी भारती के रूप में हुई है। हादसे की सूचना विजयवाड़ा पुलिस ने मृतक के स्वजन और गांव के लोगों को दी। घटना की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया।

बताया जाता है कि अनिल कुमार भारती मजदूरी करने के सिलसिले में आंध्र प्रदेश गया था। इसी दौरान विजयवाड़ा के टुनी स्टेशन के समीप वह ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक का माहौल है।