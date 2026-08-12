आंध्र प्रदेश में चतरा के मजदूर की ट्रेन से कटकर मौत, शव लाने के लिए परिजनों ने लगाई गुहार
चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी एक मजदूर की आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। ...और पढ़ें
HighLights
चतरा के मजदूर की विजयवाड़ा में ट्रेन से कटकर मौत।
मृतक अनिल कुमार भारती मजदूरी करने आंध्र प्रदेश गया था।
परिजनों ने शव लाने हेतु प्रशासन से मदद मांगी।
जागरण संवाददाता, चतरा। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बरूरा पंचायत अंतर्गत नारायणपुर गांव निवासी एक मजदूर की आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना मंगलवार रात की है।
मृतक की पहचान नारायणपुर गांव निवासी अनिल कुमार भारती (35), पिता सगुनी भारती के रूप में हुई है। हादसे की सूचना विजयवाड़ा पुलिस ने मृतक के स्वजन और गांव के लोगों को दी। घटना की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया।
बताया जाता है कि अनिल कुमार भारती मजदूरी करने के सिलसिले में आंध्र प्रदेश गया था। इसी दौरान विजयवाड़ा के टुनी स्टेशन के समीप वह ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक का माहौल है।
शव गांव लाने में सहयोग करने की गुहार
मृतक के परिजनों ने उपायुक्त रवि आनंद, सांसद कालीचरण सिंह और विधायक जनार्दन पासवान से अनिल कुमार भारती का शव गांव लाने में सहयोग करने की गुहार लगाई है।
परिजनों का कहना है कि वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और दूर राज्य से शव लाने में उन्हें काफी परेशानी हो रही है। स्वजन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से आवश्यक पहल कर शव को जल्द से जल्द गांव पहुंचाने की मांग कर रहे हैं।