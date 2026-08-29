कौलेश्वरी धाम को मिलेगी बड़ी सौगात: ₹29 करोड़ की लागत से बनेगा रोपवे, पर्यटन विभाग का बड़ा कदम

जागरण संवाददाता, चतरा। चतरा जिले के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल मां कौलेश्वरी पर्वत पर जल्द ही रोपवे निर्माण का सपना साकार होने जा रहा है।

स्थानीय सांसद कालीचरण सिंह ने रांची में पर्यटन एवं कला-संस्कृति विभाग के सचिव मुकेश कुमार से मुलाकात कर रोपवे निर्माण और कौलेश्वरी धाम के समग्र विकास पर विस्तार से चर्चा की।

करीब 29 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित इस रोपवे परियोजना का निर्माण कार्य इस वर्ष दिसंबर के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है।

बुजुर्गों और श्रद्धालुओं को मिलेगी सहूलियत

कौलेश्वरी धाम सनातन, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों की आस्था का अनोखा संगम है। तीन धर्मों का संगम होने के कारण यहां वर्ष भर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं।

पहाड़ी पर स्थित होने के कारण श्रद्धालुओं को चढ़ाई में कठिनाई होती है। रोपवे निर्माण से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंचने में बड़ी सुविधा होगी।

पर्यटन और स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि मां कौलेश्वरी धाम को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

रोपवे बनने से जहां धार्मिक पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी, वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर पैदा होंगे।



कौलेश्वरी धाम चतरा की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। क्षेत्रीय जनता ने सांसद की इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि रोपवे बनने से यहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी और यह स्थल राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा।