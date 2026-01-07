झारखंड का पहला MSNCU: समय से पहले जन्मे बच्चों को मिलेगी सुविधा, होगा कंगारू मदर केयर आधारित इलाज

संवाद सहयोगी, चतरा। झारखंड के चतरा जिले में मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देते हुए सदर अस्पताल में मंगलवार को झारखंड राज्य के पहले मदर स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एमएसएनसीयू) मॉडल का शुभारंभ किया गया। जिसका उद्घाटन सांसद कालीचरण सिंह, सिमरिया विधायक कुमार उज्ज्वल, चतरा विधायक जनार्दन पासवान, उपायुक्त कीर्तिश्री जी., जिला परिषद अध्यक्षा ममता कुमारी एवं उप विकास आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया।

यह यूनिट तत्काल कंगारू मदर केयर और ज़ीरो सेपरेशन की अवधारणा पर आधारित है, जिसके तहत मां और नवजात को अलग किए बिना एक साथ रखकर उपचार किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि एमएसएनसीयू मॉडल के तहत विशेष रूप से समय से पहले जन्मे अथवा 1800 ग्राम से कम वजन वाले नवजात शिशुओं को उनकी माताओं के साथ ही रखा जाएगा।

इससे शिशुओं के शरीर का तापमान संतुलित रहेगा, संक्रमण का खतरा कम होगा और पोषण के साथ वजन बढ़ने में तेजी आएगी। कहा कि एमएसएनसीयू मॉडल जिले में नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग को बढ़ावा देने और मां-शिशु के भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा।