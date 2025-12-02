Jharkhand Police: आधी रात में पुलिस चालक पहुंचा प्रेमिका के घर, ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा, वीडियो वायरल

संवाद सहयोगी, चतरा। सदर थाना का पुलिस चालक तालीम का एक कथित वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में तालीम खाकी वर्दी में एक महिला के घर पर मौजूद दिख रहा है। स्थानीय लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़कर पिटाई कर दी।

वायरल वीडियो 30 नवंबर की देर रात का है। इसके बाद वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि वीडियो का दैनिक जागरण पुष्टि नहीं करता है।

वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि मौके से 50 हजार रुपये नकद, सोने का झुमका व अन्य कागजात बरामद हुए हैं। वीडियो में कुछ लोग तालीम से पूछताछ करते भी दिखाई दे रहे हैं।

वहीं आसपास मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि चालक काफी समय से महिला के यहां आता-जाता था, जिसकी जानकारी पर ग्रामीणों ने घेराबंदी की और रात के करीब 1:00 बजे उसे पकड़ लिया।

वायरल वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि वह महिला से मिलने उसके घर दांत का डाक्टर बनकर गया हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंच चुका है।

बावजूद पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो सामने आने के बाद तालीम ने पांच दिनों की छुट्टी लेकर चला गया है। दावा किया जा रहा है कि कार्रवाई से बचने के लिए घटना के पहले ही छुट्टी दिखा रहा है।कहा जा रहा है कि छुट्टी लेकर वह अपने घर से भी बाहर है, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं।